RMF24

Trzy ustawy z podpisem prezydenta

Prezydent Karol Nawrocki podpisał dziś trzy ustawy.

Pierwszą z nich jest ustawa z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Dokument likwiduje ulgę podatkową na internet i zwiększa ulgę na krwiodawstwo. Nowelizacja ustawy zawiera zapisy, które przedłużają o kolejne 10 lat ulgę podatkową na robotyzację oraz zwiększają o 100 proc. ulgę dla honorowych dawców krwi.

Nowe przepisy jednocześnie likwidują ulgę na ekspansję, którą mogą stosować podatnicy CIT, a także ulgę na internet, jednak osoby, które po raz pierwszy skorzystają z tej ulgi w rozliczeniu za rok 2026, zachowają możliwość odliczenia jej również w roku 2027. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r.

Kolejna podpisana to ustawa z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Ma ona zwiększyć skalę podwyżek akcyzy na napoje alkoholowe w 2027 r. Dodatkowe wpływy z tego tytułu mają trafić do Narodowego Funduszu Zdrowia.

W opublikowanym na platformie X materiale wideo Nawrocki przypomniał, że zawetował podobne przepisy w grudniu 2025 r. Przekazałem szerokie uzasadnienie weta i projekt poprawiono w rządzie (...). Jednym z moich zasadniczych zastrzeżeń był brak wystarczającej gwarancji, że środki trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra (finansów i gospodarki Andrzeja) Domańskiego - powiedział prezydent.

Jak dodał, w nowej ustawie zagwarantowano, że pieniądze trafią do służby zdrowia i dlatego zdecydował się ją podpisać. Alkohol nie jest zwykłym towarem. Alkohol szkodzi i dochody z jego sprzedaży muszą być wykorzystane w celu naprawy tych szkód - ocenił prezydent Nawrocki.

Zgodnie z nowymi przepisami stawka akcyzy na alkohol etylowy wzrośnie z 8811 zł do 10 109 zł za hektolitr 100 proc. alkoholu; na piwo wzrośnie z 12,04 zł do 13,82 zł za hektolitr na każdy stopień Plato; na wino i pozostałe napoje fermentowane wzrośnie z 245 zł do 280,83 zł za hektolitr; na wyroby pośrednie wzrośnie z 490 zł do 562,93 zł za hektolitr, a stawka akcyzy na cydr i perry o zawartości alkoholu do 5 proc. wzrośnie z 97 zł do 116,4 zł za hektolitr.

Jednocześnie w ustawie zapisano, że uzyskane dzięki tej podwyżce dodatkowe środki zostaną przekazane Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ponieważ skala tego wzrostu będzie znana dopiero w 2028 r., co pozwoli na wykorzystanie tych danych przy konstrukcji budżetu na 2029 r., to w roku przyszłym oraz w 2028 r. dotacja do NFZ ma zostać zwiększona, a potem ma nastąpić jej rozliczenie.

Nowela ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r.

Ostatnią podpisaną jest ustawa z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji oraz niektórych innych ustaw.

Mocna gospodarka wymaga stabilnych zasad, a państwo musi umieć takie zasady zapewnić - powiedział prezydent w nagraniu opublikowanym w serwisie X, tłumacząc podpisanie nowelizacji.

Nowe przepisy wprowadzają zmiany w zasadach działania Polskiej Strefy Inwestycji (PSI) w celu ułatwienia przedsiębiorcom realizacji nowych inwestycji i korzystania ze zwolnień podatkowych.

Zmiany mają także zapewnić ciągłość działania systemu po zakończeniu funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych (SSE), co ma nastąpić z końcem 2026 r.

„Brak nowych ram prawnych oznaczałby chaos i niepewność dla dotychczasowych inwestorów” - podkreśliła Kancelaria Prezydenta RP w informacji prasowej.

Jednym z przewidzianych w noweli rozwiązań jest zmiana zasad określania dochodu, który może zostać objęty zwolnieniem w ramach PSI. Przedsiębiorca nie będzie musiał wykazywać skomplikowanych powiązań funkcjonalnych czy technologicznych między nową inwestycją a istniejącym majątkiem. Zakres zwolnienia będzie określany przede wszystkim przez rodzaj działalności wskazany w decyzji o wsparciu oraz teren, na którym inwestycja jest prowadzona.

Decyzja o wsparciu będzie obowiązywać od 15 do maksymalnie 20 lat, w zależności od obszaru kraju. Ma to ułatwić przedsiębiorcom pełne wykorzystanie przyznanej pomocy.

Ustawa wprowadziła też procedurę opiniowania decyzji o wsparciu w przypadku większych inwestycji. Obowiązek ten będzie dotyczył decyzji, w których maksymalna wartość pomocy publicznej wynosi co najmniej 40 mln zł. Opinię będzie wydawał Szef Krajowej Administracji Skarbowej, co do zasady w terminie miesiąca. Nowe przepisy zasadniczo wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.

Jedno weto

Jednocześnie prezydent zawetował ustawę z dnia 22 października 2026 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

Ustawa miała podnieść stawkę VAT m.in. na zawierające sok bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych oraz napoje energetyczne.

Prezydent w wystąpieniu wideo jako powody weta wskazał skutki gospodarcze podwyżki i wątpliwości dotyczące celu podwyżki oraz brak gwarancji przeznaczenia wpływów na ochronę zdrowia. Z jednej strony proponuje się podwyżkę akcyzy na alkohol, a z drugiej podwyżkę VAT na produkty, które mogą zastępować napoje alkoholowe. Jak to mieści się w logice działania rządu – powiedział prezydent Nawrocki.

Dodał, że w sprawie ustawy otrzymał wiele opinii od organizacji reprezentujących rolników i sadowników. Zwrócił uwagę, że do produkcji napojów zawierających sok, które miałaby odjąć podwyżka VAT, wykorzystuje się 30 tys. ton polskich jabłek i tysiące ton innych owoców. Wyższy podatek mógłby obniżyć sprzedaż, skłonić producentów do zmiany receptur i zmniejszyć zapotrzebowanie na polskie owoce – ocenił prezydent.

Zawetowana ustawa miała podnieść do 23 proc. stawkę VAT na napoje energetyzujące zawierające sok oraz bezalkoholowe piwa i wina zawierające sok. Chodzi o napoje, które zawierają w swoim składzie co najmniej 20 proc. soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego. Weto prezydenta oznacza, że utrzymana zostanie stawka 5 proc. w obrocie handlowym i 8 proc. w gastronomii. Zawetowana ustawa – jak wynikało z OSR do projektu – miała dać budżetowi w przyszłym roku prawie 1,3 mld zł, a w okresie od 2027 do 2036 r. miała ona przynieść prawie 15,8 mld zł.