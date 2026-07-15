Prezydent Karol Nawrocki przesłuchany przez prokuraturę

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Karol Nawrocki przesłuchany. Prezydent zeznawał w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Karol Nawrocki przesłuchany w Pałacu Prezydenckim

Prezydent RP Karol Nawrocki został przesłuchany w charakterze świadka. Przesłuchanie odbyło się w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim – powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Zaznaczył, że prokuratura nie ujawnia treści złożonych zeznań. Jak wyjaśnił, zostaną one przeanalizowane przez prowadzącego postępowanie prokuratora wraz z pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym.

Przypomniał, że śledztwo dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z pokoi i apartamentów należących do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postępowanie zostało wszczęte w lutym 2025 r. i obejmuje okres od 18 października 2017 r. do czerwca 2024 r. Sprawa dotyczy działań dyrektorów placówki.

Prok. Duszyński dodał, że śledztwo pozostaje w toku i zostało przedłużone do 24 sierpnia. Prokurator wystąpił również do Muzeum II Wojny Światowej o przekazanie dodatkowej dokumentacji. Po jej otrzymaniu i ponownym przeanalizowaniu materiału dowodowego zdecyduje o dalszym toku postępowania – zaznaczył rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Wyjaśnił, że Nawrocki został przesłuchany ze względu na to, że w okresie objętym śledztwem pełnił funkcję dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. Dodał, że w charakterze świadków przesłuchani zostali także pozostali dyrektorzy instytucji, którzy kierowali nią w okresie objętym postępowaniem. Od października 2017 r. do czerwca 2024 r. dyrektorami placówki byli: dr Karol Nawrocki, dr hab. Grzegorz Berendt i prof. Rafał Wnuk.

O tym, że prezydent został przesłuchany przez prokuraturę, poinformowało w środę Radio Gdańsk.

Śledztwo w sprawie apartamentu

Wszczęcie postępowania było następstwem medialnych doniesień, według których Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum przez ponad pół roku korzystał z apartamentu deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 km od niej. Karol Nawrocki miał nie płacić za ten pobyt.

Na początku 2025 r. Nawrocki na konferencji prasowej mówił, że podczas pandemii COVID-19 dwukrotnie spędził w apartamencie 10-dniową kwarantannę, wykonując zdalnie swoje obowiązki. Oświadczył, że nie jest prawdą, iż mieszkał tam przez 200 dni. Apartament był przez tyle dni zarezerwowany na jego nazwisko. Zaznaczył również, że lokal służył „do spotkań służbowych z gośćmi z zagranicy oraz z kraju”.

Kawalerka Jerzego Ż.

W Gdańsku prowadzone jest jeszcze jedno postępowanie związane z prezydentem. Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście bada okoliczności przejęcia kawalerki Jerzego Ż. przez Martę i Karola Nawrockich.

Dochodzenie dotyczy podejrzenia oszustwa na szkodę mężczyzny w latach 2012-2017. Prokuratura ustala, czy Jerzy Ż. mógł zostać wprowadzony w błąd co do m.in. zapłaty całej kwoty za kawalerkę oraz zamiaru zapewnienia mu opieki. Dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.

W ramach postępowania prokuratura zamierza przesłuchać notariusza, przed którym Jerzy Ż. zawarł z małżeństwem Nawrockich umowę przeniesienia własności mieszkania.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku ds. karnych poinformował PAP, że sąd wydał zgodę na przesłuchanie notariusza w zakresie okoliczności objętych tajemnicą notarialną. Postanowienie nie jest jednak prawomocne, ponieważ notariusz złożył na nie zażalenie.

Obecnie trwa procedura związana z nadaniem biegu temu zażaleniu. Dopóki zgoda sądu nie stanie się prawomocna, prokurator nie może przesłuchać notariusza – wyjaśnił sędzia Kaźmierczak