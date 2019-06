"Przebudowa naszej ojczyzny, taka przebudowa, która pozwoli jej wykorzystać wszystkie szanse, wszystkie możliwości, cały potencjał, to jest naprawdę ogromne, herkulesowe zadanie, ale jesteśmy wspólnie w stanie to zadanie wykonać" - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński / Wojciech Olkuśnik / PAP

Prezes PiS bierze udział w XIV Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej". Swoje wystąpienie zaczął on od podziękowań.

Państwa aktywność, determinacja, zaangażowanie - to wieloletnie i to skoncentrowane najbardziej wokół ostatniego czasu, w ciągu kampanii wyborczej - bardzo pomogły polskiej sprawie - powiedział do zgromadzonych w Spale Kaczyński.

Pomagacie Polsce, pomagacie Polsce by ten kierunek, który przynosi jej sukcesy i to już dzisiaj jest ewidentne i przyznawane przez naprawdę wielu, żeby ten kierunek najpierw mógł zacząć realne funkcjonować, nie tylko jako zapowiedź, tylko jako program, ale jako coś realnego, jako realna polityka i by miał szansę na kontynuację - kontynuację w następnej kadencji i daj Boże w kolejnych, bo przebudowa naszej ojczyzny, taka przebudowa, która pozwoli jej wykorzystać wszystkie szanse, wszystkie możliwości, cały potencjał, to jest naprawdę ogromne, herkulesowe zadanie, ale jesteśmy wspólnie w stanie to zadanie wykonać, tylko na to trzeba lat i od was w niemałej mierze zależy to, czy te lata otrzymamy - podkreślił.