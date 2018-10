Znów gorąco przed siedzibą Polskich Linii Lotniczych LOT w Warszawie, gdzie od kilku dni protestują pracownicy spółki. Przed chwilą do protestujących wyszedł prezes spółki Rafał Milczarski. Przywitały go okrzyki protestujących pracowników. W budynku spółki pojawiło się także kilku posłów PO, m. in. Ewa Kopacz i Bartosz Arłukowicz. Atmosfera jest napięta.

