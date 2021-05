"Państwo musi stanąć w obronie interesu tego, kto sam nie może się obronić; nie możemy godzić się na to, żeby dzieci ponosiły konsekwencje konfliktów rodziców" - mówił szef MS Zbigniew Ziobro podczas prezentacji "Polskiego Ładu". Poprawę sytuacji w tym zakresie ma zapewnić pomysł tzw. alimentów natychmiastowych.

Zdjecie ilustracyjne / Pixabay

Ziobro podkreślał podczas prezentacji Polskiego Ładu, że dobre zmiany, które chce kontynuować, dotyczą także bezpieczeństwa tych najsłabszych.

Kiedy zostałem ministrem sprawiedliwości, z pewnym smutkiem przeczytałem, że Polska jest na szarym końcu, jeśli chodzi o ściągalność alimentów (...) Nie możemy godzić się na to, żeby niewinne dzieci ponosiły konsekwencje konfliktów rodziców - wskazywał.

Jeśli rodzic nie chce być odpowiedzialny za dziecko, to musi się do tego włączyć państwo, państwo musi stanąć w obronie interesu tego, który sam nie może się obronić - powiedział Ziobro.



Podkreślił, że w tym zakresie doszło już do odwrócenia "mętnego" prawa, które "zupełnie nie działało". Dzisiaj ściągalność alimentów w stosunku do czasów Platformy Obywatelskiej wzrosła o 230 proc. - podkreślił. Jak dodał, nowe rozwiązanie w tej dziedzinie zakłada wprowadzenie alimentów natychmiastowych. Chodzi o z góry określoną kwotę alimentów przyznawanych szybciej, w uproszczonej procedurze.



Mimo poprawy (...) często jest też tak, że bardzo długo toczą się procesy sądowe. Czasami długimi miesiącami, latami dzieci nie dostają należnych im alimentów - podkreślił minister.