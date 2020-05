Dzień Mamy, przypadający co roku 26 maja, to świetna okazja, by wyrazić odwdzięczyć się rodzicielkom za opiekę, wychowanie i cierpliwość. Jeśli nie masz pomysłu co kupić, sprawdź nasze propozycje.

/ Materiały prasowe Jakie jest kryterium wyboru prezentu na dzień matki? Wybrać coś praktycznego? A może coś, czego Mama nie kupiłaby sobie sama? W ofercie Media Expert znaleźć można świetne propozycje, a doradcy na pewno pomogą dobrać sprzęt do potrzeb obdarowanej osoby. Smartband Huawei Band 4 To propozycja dla aktywnych mam, które dbają o swoje zdrowie i kondycję. Smartband Huawei Band 4 również zmobilizować do aktywności te osoby, którym z trudem przychodziło rozpoczęcie regularnych treningów. Opaska jest wodoodporna i wygląda bardzo nowocześnie. Dzięki połączeniu ze smartfonem umożliwia śledzenie jakości treningu, monitorowanie snu oraz sprawdzenie tętna. Na jednym ładowaniu baterii smartband pracuje aż 9 dni! Do wyboru aż 3 kolory - różowy, czerwony i czarny. / Materiały prasowe Depilator świetlny IPL To urządzenie jest jednym z najlepszych depilatorów świetlnych na rynku, cieszący się uznaniem i popularnością. Dzięki samodzielnym zabiegom skóra pozostaje gładka nawet przez 3 miesiące! Depilator świetlny Philips Lumea to urządzenie dostosowujące się do różnych typów skóry i włosów, ułatwiając znacznie depilację. Jedną z największych zalet modelu Lumea jest możliwość zmiany nakładek w zależności od depilowanej części ciała. A może coś do kuchni? Dzięki właściwym urządzeniom małego AGD można przygotować mnóstwo przysmaków, dzięki którym utrzymanie zdrowej diety będzie przyjemne i proste. Warto rozważyć zakup blendera, wyciskarki wolnoobrotowej albo robota kuchennego, który będzie cennym wsparciem każdej mamy. Wiosna i lato sprzyjają przygotowaniom koktajli, świeżych surówek i ciast owocowych, więc to idealna pora na prezent tego typu.

/Materiały prasowe RMF 24