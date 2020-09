"Nawet z tak poważną chorobą jak nowotwór można cieszyć się życiem" - przekonuje w rozmowie z RMF FM Agnieszka Witkowicz-Matolicz, współautorka książki "Oswoić raka", która właśnie trafia do księgarń. W cyklu Twoje Zdrowie zajmujemy się w środę nowotworem jelita grubego. W książce "Oswoić raka" znajdziemy między innymi historię Anny, u której zdiagnozowano chorobę.

Książka "Oswoić raka" - jak podkreślają jej autorki - przełamuje tabu, jakim są choroby nowotworowe / materiały prasowe /

Bohaterka naszej książki, Anna też przełamuje tabu. Pokazuje, że pomimo choroby, pomimo woreczka stomijnego można czuć się kobieco, można rozwijać się rodzinnie, zawodowo, sportowo, chodzić na basen. Wiele zależy też od tego, czy zdobędziemy informacje, jakie są ograniczenia po danym zabiegu - podkreśla w rozmowie z RMF FM Agnieszka Witkowicz.

Cytat Dziś Anna czuje się bardzo dobrze. Ostatnio, gdy rozmawiałyśmy była na Mazurach, w swoim ukochanym miejscu, o którym też opowiada w rozmowie ze mną. Ma mało czasu, ale nie dlatego, że zajmuje się leczeniem, tylko realizacją swoich pasji. Naprawdę żyje pełnią życia - dodaje.

Książka "Oswoić raka" - jak podkreślają jej autorki - przełamuje tabu, jakim są choroby nowotworowe. Książka dwóch autorek, Agnieszki Witkowicz-Matolicz i psychoonkolog Adrianny Sobol, ma dwie części: reportażową i poradnikową.

"W pierwszej znajdują się inspirujące i podnoszące na duchu rozmowy z osobami, które leczenie mają już za sobą, w drugiej zaś poradnik dla chorych i ich bliskich: od podejrzenia choroby do życia po leczeniu. Jak rozmawiać, jak wspierać, jak wygląda leczenie krok po kroku, jak wyjaśnić to wszystko dzieciom?" - czytamy w zapowiedzi pozycji "Oswoić raka".



"Gdzie ja mam pójść? Gdzie mam się leczyć?"

Cytat To jest książka dla wszystkich, bo niestety rak, nowotwory to temat, który dotyczy wszystkich. Ludzi w naszym otoczeniu, kolegów z pracy, sąsiadów, znajomych - przyznaje Agnieszka Witkowicz-Matolicz.

Jak zaznacza, to przewodnik dla osób, które muszą zmierzyć się z trudną diagnozą. Podpowiadamy, co zrobić, krok po kroku, jak wygląda leczenie, czasami są to bardzo proste podpowiedzi jak to, żeby na pierwszą wizytę wziąć ze sobą notatnik i notować skrzętnie wszystko, co mówi lekarz. Czasami są to informacje dotyczące emocji, które możemy czuć w danym momencie, gdy konfrontujemy się z chorobą nowotworową - opowiada.



Agnieszka Witkowicz-Matolicz przyznaje, że przygotowywała książkę, zaskoczył ją rozmowy z mężczyznami. Do tej pory w swoim otoczeniu znałam wiele osób, które przeszły przez diagnozę i leczenie nowotworu, ale były to głównie kobiety. Mężczyźni w trochę inny sposób mówią o chorobie, zwracają uwagę na trochę inne rzeczy. Kobiety są lepiej zorganizowane w ruchach pacjenckich. Często w czasie rozmów z mężczyznami-pacjentami spotykałam się z pytaniem "Gdzie ja mam pójść? Gdzie mam się leczyć?". Panowie opowiedzieli bardzo szczerze o tym, jak choruje mężczyzna - dodaje w rozmowie z RMF FM Agnieszka Witkowicz-Matolicz.