W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie trwa spotkanie Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Zwołał je premier. Według naszych informacji ma to związek z eksplozją, do jakiej doszło w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Zginęły w niej dwie osoby. Choć agencja AP przekazała, że to rosyjskie pociski spadły na terytorium Polski to Warszawa, Waszyngton i NATO na razie nie potwierdzają tych doniesień. Zaprzecza temu także Ministerstwo Obrony Rosji.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia. / Gorąca Linia RMF FM 22:09 Doniesienia z Polski wprowadziły na światowych rynkach finansowych nerwowość - informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Berenda. Kurs złotego zauważalnie spada, a zagraniczne waluty u nas drożeją. Frank szwajcarski drożeje o 5 groszy do poziomu 4,83. Podobnie w górę idzie kurs euro wynoszącego 4,71 i dolar do ceny 4,56. Pierwsza reakcja na zwołanie na szczytach władzy posiedzeń kryzysowych była jeszcze bardziej nerwowa, ale w ostatnich minutach nastroje nieco łagodnieją. Faktem jednak jest, że kursy walut wzrosły, a inwestorzy czekają teraz na oficjalne komunikaty. 22:07 "Rząd Kanady bardzo uważnie obserwuje sytuację po doniesieniach, że rosyjskie rakiety mogły uderzyć w Polsce" - powiedziała minister obrony Kanady Anita Anand. "Wiem o tych doniesieniach. Byłoby jednak nieostrożne komentowanie ich w obecnej chwili. Jestem w bliskim kontakcie z naszymi polskimi sojusznikami i monitorujemy sytuację bardzo uważnie" - powiedziała dziennikarzom w Ottawie Anand, cytowana w kanadyjskich mediach. 21:58 Lada chwila powinno zakończyć się posiedzenie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, które od dwóch godzin trwa w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w Warszawie. 21:48 Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej zaprzeczyło doniesieniom, że na polskie terytorium spadły rosyjskie rakiety. W oświadczeniu napisano że "rosyjskie środki rażenia nie prowadziły ataków na cele położone w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy". Przeczytaj więcej na ten temat: Eksplozja w Przewodowie. Jest oświadczenie Rosji 21:45 To w tym miejscu miało dojść do eksplozji. / Grafika RMF FM 21:44 Współpracujemy z Polską, by ustalić, co się stało i jakie będą kolejne odpowiednie kroki - powiedział wicerzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Vedant Patel. Zastrzegł jednak, że wciąż nie wie, co się stało w związku z doniesieniami o rosyjskich rakietach, które spadły na Polskę. Zdjęcie z miejsca zdarzenia. / RMF FM 21:43 W sieci pojawiły się zdjęcia i nagranie z miejsca zdarzenia. 21:42 Wieczorem rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że w związku z zaistniałą sytuacją kryzysową premier Mateusz Morawiecki w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą zarządzili spotkanie w Biura Bezpieczeństwa Narodowego. "Apeluję, żeby nie publikować niepotwierdzonych informacji" - powiedział dziennikarzom Müller. Rozmowy trwają między premierem oraz ministrami obrony, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, a także ministrem koordynatorem służb specjalnych. Według naszych informacji ma to związek właśnie z eksplozją, do jakiej doszło w Przewodowie na Lubelszczyźnie. Dowiedz się więcej: Premier zwołuje pilne posiedzenie. Chodzi o eksplozję w Przewodowie 21:40 Do eksplozji doszło po południu w Przewodowie w powiecie hrubieszowskim na Lubelszczyźnie. Zginęły dwie osoby. Przewodów na mapie Polski. / Zrzut z ekranu / Katarzyna Jasińska