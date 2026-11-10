Premier Tusk: Poszkodowani w ataku w Krakowie otrzymają ponadstandardową pomoc

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Premier Donald Tusk zapewnił przed wtorkowym posiedzeniem rządu, że wszyscy poszkodowani w sobotnim ataku w Krakowie otrzymają ponadstandardową pomoc ze strony państwa. Wsparcie ma objąć rannych policjantów, pozostałe ofiary, rodziny zabitych oraz bliskich poszkodowanych. Szef rządu zapowiedział również pilny przegląd przepisów dotyczących dostępu do broni.

Tusk: Państwo polskie zdało egzamin

Donald Tusk odniósł się do sobotnich wydarzeń w Krakowie na początku wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Premier przekazał słowa najwyższego uznania funkcjonariuszom, którzy uczestniczyli w akcji.

Nie tylko my, ale cały świat jest pod wrażeniem skuteczności działania, poświęcenia, heroizmu tych, którzy zdecydowali się zaryzykować swoim życiem i zdrowiem – powiedział szef rządu.

Podkreślił, że działania służb pozwoliły uratować wiele istnień ludzkich. Zwrócił również uwagę na niebezpieczne przedmioty i materiały znalezione w samochodzie zamachowca.

To, co odkryto w samochodzie zamachowca, daje wyobrażenie o możliwej skali tragedii. Wszystko przygotowane do kontynuowania tej zabójczej akcji, więc warto sobie uświadomić, o jak wielką stawkę toczyła się gra – zaznaczył Tusk.

Premier podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w działania i ocenił, że państwo polskie oraz uczestnicy akcji zdali egzamin. Nie będę już wspominał o niestosownych atakach na tych, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie. Spuśćmy na to zasłonę milczenia – dodał.

Ponadstandardowa pomoc dla rannych i rodzin ofiar

Szef rządu zadeklarował, że państwo zapewni pełne wsparcie wszystkim osobom dotkniętym tragedią. Pomoc otrzymają zarówno ranni policjanci, jak i pozostali poszkodowani, rodziny zabitych oraz bliscy rannych.

Nie będziemy tutaj wahać się ani chwili i wszyscy poszkodowani w tym strasznym ataku otrzymają taką też ponadstandardową pomoc ze strony państwa – oświadczył premier.

Zaapelował również, aby informować go o wszelkich potrzebach związanych z udzielaniem pomocy.

Pilny przegląd przepisów dotyczących broni

Podczas posiedzenia rządu premier poruszył także kwestię dostępu do broni. Zwrócił się do ministrów spraw wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości, a także do prezesa Rządowego Centrum Legislacji, o pilny przegląd obowiązujących regulacji.

Nie chcę w żaden sposób i nie pozwolę, żeby w rządzie ktokolwiek uległ chwilowej emocji. Musimy do tego podejść bardzo odpowiedzialnie i metodycznie – podkreślił Donald Tusk.

Premier chce, aby analizą objęto nie tylko same przepisy dotyczące posiadania broni, ale również sposób funkcjonowania strzelnic.

Dobrze byłoby mieć pewność, że rejestrujemy każdy egzemplarz broni, który trafia do rąk prywatnych – zaznaczył szef rządu.

Premier zabrał głos także w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów Donald Tusk odniósł się również do sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym. Poinformował, że TK rozpoczął pracę i opublikowana zostanie uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału dotycząca zmiany jego regulaminu.