Nie podpisujcie żadnego porozumienia - tak protestujący medycy z białego miasteczka apelowali w liście do Solidarności i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia w przeciwieństwie do Solidarności i OPZZ nie bierze udziału w posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Medycy z białego miasteczka zapowiedzieli, że w poniedziałek przedstawiona zostanie informacja na temat ich dalszych działań protestujących.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok , wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Artur Drobniak i przedstawiciel Porozumienia Rezydentów Piotr Pisula / Wojciech Olkuśnik / PAP

OPZZ i Solidarność spotyka się z Ministerstwem Zdrowia i pracodawcami - resort ma położyć na stole konkretną ofertę podwyżek dla medyków na przyszły rok. To wydmuszka - ostrzega liderka białego miasteczka, szefowa Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok.

Jeśli ktoś przyjmie coś takiego, to zadziała przeciwko pracownikom ochrony zdrowia i zadziała przeciwko pacjentom - zaznacza Ptok.

Prosimy i apelujemy, żeby tak jak my walczyli o dobro polskiego systemu opieki zdrowotnej i nie podpisywali porozumienia, ponieważ nie są często stroną, bo to my reprezentujemy pracowników systemu opieki zdrowotnej - dodaje wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Artur Drobniak.

Związkowcy, którzy przyszli do Centrum Dialog deklarowali, że nie będą podpisywali niczego w ciemno. Chcemy uregulować kwestię ratowników, którzy nie są wymienieni. To jest ich postulat, mamy ich w swoich szeregach i chcemy, żeby ratownicy byli wyodrębnieni w porozumieniu - mówiła Urszula Michalska z OPZZ.



Przedstawiciele medyków z białego miasteczka podkreślają, że jedynie Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia może zadecydować o zakończeniu protestu.

Protest pracowników ochrony zdrowia może zakończyć Komitet Protestacyjno-Strajkowy Ochrony Zdrowia, bo zrzesza prawie 600 tys. ludzi. Żadne inne ciało i żadna inna organizacja tego za nas nie zrobi - powiedział Drobniak.

Dziś ta grupa zbierze się, by podjąć decyzję w sprawie dalszych działań protestujących.

Chcieli spotkać się z premierem

Podczas konferencji w białym miasteczku Drobniak przypomniał, że protestujący przekazali stronie rządowej swoją propozycję porozumienia.

Czekamy na jakąkolwiek merytoryczną odpowiedź z ich strony, bo taka na razie do nas jeszcze nie dotarła - podkreślił.

Medycy z białego miasteczka mieli dziś nadzieję, że porozmawiają z premierem Mateuszem Morawieckim. Szefa rządu zaprosili do siedziby Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Mateusz Morawiecki w wyznaczonym miejscu się jednak nie pojawił.

Już wcześniej rzecznik rządu Piotr Muller sugerował, że medycy premiera raczej nie zobaczą, bo pełnomocnictwo do rozmów z nimi ma minister zdrowia Adam Niedzielski.

Czujemy się zlekceważeni. Myślę, że minister zdrowia poczuł się dotknięty tym, że przekazaliśmy pismo (ws. porozumienia - przyp. RMF FM) panu premierowi, ale nasze odczucie jest takie, że chyba pan premier nie otrzymuje pełnej informacji - powiedziała Ptok.

Jakie są postulaty rzeczników?

Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia ma osiem postulatów. Obejmują one m.in. podwyżki i realny wzrost wyceny świadczeń, wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej, a także uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

11 września po manifestacji pracowników ochrony zdrowia w Warszawie w pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powstało białe miasteczko 2.0, nawiązujące do białego miasteczka pielęgniarek z 2007 r.