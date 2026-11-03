„Osobnicy z latarkami”. Premier otrzymał informację o „niepokojących ruchach” na granicy

RMF24

Przy naszej granicy z rosyjskim obwodem królewieckim doszło do próby prowokacji. „Tuż po północy otrzymałem od straży granicznej meldunek, że zaobserwowano niepokojący ruch na granicy polsko-rosyjskiej, na północy. Osobnicy z latarkami. Bardzo szybko zmobilizowaliśmy tam odpowiednie siły i środki, i udało się zapobiec prowokacji” - powiedział premier Donald Tusk, rozpoczynając dzisiejsze posiedzenie Rady Ministrów. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że służby interweniowały tej nocy konkretnie w okolicach Sępopola w Warmińsko-Mazurskiem. Nie doszło jednak do przekroczenia polskiej granicy. Szef rządu mówił także o sytuacji związanej z Trybunałem Konstytucyjnym. Poinformował też, że złożył kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu NBP.

Premier o specjalnej operacji przy granicy z obwodem królewieckim

Otrzymywaliśmy informacje od naszych służb, a także służb sojuszniczych, że w tych dniach, pierwszych dniach listopada, może dojść do aktów dywersji lub poważniejszych prowokacji na granicy z Federacją Rosyjską lub do aktów sabotażu przygotowanego przez wrogie służby. O możliwym scenariuszu ostrzegał także naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie generał Alexus Grynkewich. Po otrzymaniu informacji bardziej precyzyjnej, że w pierwszej połowie listopada może dojść do zdarzeń, w tym do wtargnięcia na teren Polski uzbrojonych ludzi, zdecydowaliśmy o skierowaniu na granicę poważnych sił policyjnych, kontrterrorystów, o wzmocnieniu straży granicznej - powiedział premier Donald Tusk.

Szef rządu powiedział, że „na granicy polsko-rosyjskiej” pojawili się, jak określił „osobnicy z latarkami”. Dodał, że otrzymał meldunek od straży granicznej, że sytuacja wymaga pilnych działań.

To nie jest tak, że dzisiaj w nocy uniknęliśmy jakichś tragicznych zdarzeń, ale musimy być bardzo skoncentrowani (...). Napięcie i eskalacja ze strony Rosji mogą potrwać i dalej musimy być skupieni oraz gotowi, żeby zapobiegać ewentualnym prowokacjom - powiedział premier.

Poinformował, że w Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej, która jest prowadzona w województwie warmińsko-mazurskim i na Podlasiu. W pracach sztabu bierze udział również straż graniczna. Reporter RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że służby interweniowały okolicach Sępopola w Warmińsko-Mazurskiem. Nie doszło do przekroczenia polskiej granicy. Zauważone osoby wycofały się w głąb obwodu królewieckiego.

Nowa brygada będzie czuwać nad obwodem królewieckim. Wojsko ujawnia jej zadania W Wojskach Obrony Terytorialnej powstaje Komponent Obrony Pogranicza gotowy do działania w regionach przygranicznych. W ramach tych działań, 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej, która do końca tego roku ma stać się Warmińsko-Mazurską…

Operacja specjalna służb mundurowych przy granicy. Szef KGP ujawnia kulisy W Komendzie Głównej Policji powstał sztab operacji specjalnej prowadzonej w Warmińsko-Mazurskiem i na Podlasiu przez policję przy współpracy wojska, straży granicznej i służb specjalnych - mówi RMF FM szef KGP Marek Boroń. Chodzi o działania…

Wyk.: Adam Ziemienowicz / PAP

Premier o eskalacji konfliktu związanego z TK

Donald Tusk powiedział, że nikt z władzy wykonawczej nie ma prawa wkraczać przemocą na teren Trybunału Konstytucyjnego tak, jak to zrobił w nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki. Premier podkreślił, że w sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego „nie ma żadnych dwuznaczności i szarości”.

Są legalnie wybrani sędziowie, którzy chcą pracować w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego i są atakowani przez polityków i zorganizowany tłum ludzi przez polityków prawicy i prezydenta Nawrockiego przemocą i niezgodnie z prawem - powiedział szef rządu.

Widzimy aktywność Rosji i prorosyjskich polityków - na świecie i w kraju - wokół obrony Trybunału Konstytucyjnego (...). Mamy dzisiaj do czynienia z napięciem prowokowanym przez Rosjan, czy to wokół wyborów połówkowych, czy też podsycania poczucia niestabilności opartego na agresywnych zachowaniach polityków opozycji i prezydenta - powiedział premier Tusk, mając na myśli zarówno sytuację w USA, jak i w Polsce.

Dodał, że jest gotów podjąć każdą próbę, żeby budować konsensus wokół takich spraw jak niezależne sądownictwo, ale „punktem dojścia do tego musi być uznanie legalnie wybranych sędziów, a nie przemoc, w tym przemoc na ulicach”.

Premier przystał na propozycje popierane przez prezydenta Nawrockiego

Szef rządu poinformował też, że złożył kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Dodał, że „ktoś w naszym kraju musi myśleć, jak stabilizować sytuację” i „jak stabilizować polską złotówkę”. Wnioski o powołanie nowych czterech członków zarządu NBP formalnie składa prezydent na wniosek prezesa NBP - obecnie Adama Glapińskiego. 4 listopada, a więc jutro, wygasa kadencja jednego z członków zarządu NBP, zatem to gremium przestałoby mieć wymaganą prawem liczbę członków. Premier od wielu miesięcy nie chciał się zgodzić na uzupełnienie wakatów. W ostatniej chwili jednak się ugiął.

Zgodnie z rekomendacją pana ministra Domańskiego złożyłem podpis, kontrasygnatę, pod propozycjami nowych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego. Odesłaliśmy już te dokumenty do prezydenta, bo tam jeszcze trzeba jego podpisu - powiedział Donald Tusk.

Dzisiejsze posiedzenie rządu, fot. Kancelaria Premiera / materiały udostępnione

Tak gorącego politycznie dnia nie było od dawna

Dziś o godz. 14:00 odbędzie się nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego zwołane przez I prezesa SN Zbigniewa Kapińskiego. O godz. 15:00 w Pałacu Prezydenckim w Pałacu Prezydenckim rozpocznie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Z kolei o godz. 15:30 w Trybunale Konstytucyjnym odbędzie się transmitowane na żywo Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Co z tym kworum? Prof. Safjan: Pytanie nie, czy się zbierze, ale jak będzie liczone „Mamy do czynienia z jawnym gwałceniem podstawowych regulacji konstytucyjnych” - powiedział w Radiu RMF24 prof. Marek Safjan, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz przewodniczący Komisji…

Dla jednych naprawianie praworządności w Polsce, dla drugich zdrada stanu

Dzisiejsza wypowiedź premiera przed posiedzeniem Rady Ministrów jest pokłosiem wydarzeń, do których doszło w ubiegłym tygodniu - w piątek, 30 października oraz w nocy z piątku na sobotę, 31 października. Na stronie internetowej TK ogłoszono przerwę w czynnościach prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, a osobą kierującą pracami Trybunału została ogłoszona - wybrana przez obecny Sejm - sędzia z najdłuższym stażem, Anna Korwin-Piotrowska.

W nocy prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby Trybunału. W mediach opublikowano liczne nagrania pokazujące jego siłowe wejście do budynku TK, spór między przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów Trybunału oraz przepychanki między manifestującymi. Dwie strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu tego zajścia.

Przed budynkiem TK zebrani protestujący modlili się, śpiewali „Rotę”, hymn, a jeden z protestujących - w asyście posła PiS Mariusza Goska - użył szlifierki, by przeciąć łańcuch zabezpieczający bramę. Zgromadzili się tam również politycy prawicy, m.in. Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Grzegorz Braun, Krzysztof Bosak czy Robert Bąkiewicz. Jeśli to tak dalej pójdzie, to można sądzić, że będzie dochodziło do zbrodni, do zabójstw, do tego, co prowadzi do polaryzowania społeczeństwa - mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezydent opuścił budynek TK przed godz. 5:00.

Kaczyński i Braun ramię w ramię pod Trybunałem. Nocne zdjęcie, zmiana frontu? „Randomowe selfie spod TK” - tak zdjęcie z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim podpisał Grzegorz Braun, prezes Konfederacji Korony Polskiej. Politycy uczestniczyli w nocnym zgromadzeniu pod Trybunałem Konstytucyjnym. Wcześniej…

W sobotę w Pałacu Prezydenckim odbywały się rozmowy z niektórymi przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Karol Nawrocki rozmawiał m.in. z Grzegorzem Braunem, Sławomirem Mentzenem, Krzysztofem Bosakiem, Adrianem Zandbergiem, Szymonem Hołownią i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

W sobotni wieczór orędzie wygłosił natomiast premier Donald Tusk, który powiedział m.in., że „atak na Trybunał Konstytucyjny i jego sędziów to kolejna odsłona procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego”, a „państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości”.

Wyk.: Adam Ziemienowicz / PAP

Co omawia rząd na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów?

Rząd rozpatruje dziś m.in. projekt ustawy dotyczący pieczy współdzielonej. Propozycja resortu sprawiedliwości ma upowszechnić orzekanie tej formy opieki w sprawach o rozwód i separację.

Ministrowie zajmują się też urealnieniem wysokości stawki dziennej grzywny w postępowaniu karnym. Planowana zmiana zakłada dziesięciokrotne podwyższenie dolnej granicy stawki dziennej (z 10 zł na 100 zł) i pięciokrotne podwyższenie jej górnej granicy (z 2 tys. zł na 10 tys. zł). Od początku obowiązywania kodeksu granice te nie były zmieniane.

Rząd omówi też zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Jego celem jest ograniczenie nadmiernej koncentracji spraw konsumentów z bankami w sądach wielkomiejskich np. w Poznaniu lub w Warszawie. Właściwość sądu ma być ustalana na podstawie miejsca zamieszkania konsumenta, który zawarł umowę z bankiem.