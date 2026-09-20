Prawie 45 mln złotych! Padła najwyższa w historii wygrana w Lotto

RMF24

Wielka kumulacja rozbita! Wczoraj padła najwyższa wygrana w historii Lotto. Trafne wytypowanie „szóstki” spowodowało, że szczęśliwiec wzbogacił się o niemal 45 milionów złotych!

Poprzednia najwyższa wygrana w historii Lotto padła w Skrzyszowie w 2017 roku i wyniosła 36 milionów złotych.

W sobotnim losowaniu Lotto szczęście przyniosły liczby: 40, 6, 48, 22, 3, 9.

Oprócz głównej wygranej, aż 107 osób trafiło „piątkę”, zgarniając po niemal 9 tysięcy złotych.

Lotto Plus – dodatkowa szansa na milion

W grze Lotto Plus, gdzie gra się tymi samymi liczbami co w Lotto, wylosowano: 14, 17, 1, 49, 24, 46. Tu główna wygrana to zawsze milion złotych, bez względu na kumulację.

Najwyższa wygrana w Lotto Plus padła w czerwcu tego roku w Pieszycach.

Kiedy kolejne losowanie?

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Najbliższa szansa na zgarnięcie fortuny - już we wtorek, 22 września.

Lotto od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród Polaków. Najstarsza gra liczbowa, której początki sięgają 1957 roku, niemal codziennie oferuje możliwość wygrania ogromnych sum pieniędzy.

Nie dziwi więc, że Polacy tak chętnie odwiedzają punkty Lotto w całej Polsce. Spróbować swoich sił można również nie ruszając się z domu. Możliwość skreślenia wybranych cyfr umożliwia także aplikacja, którą w łatwy sposób można zainstalować na telefonie. Można też wejść na stronę internetową Lotto i tam zagrać.

Wygrał ponad 15 mln złotych. Kumulacja w Lotto rozbita W sobotnim losowaniu Lotto padła „szóstka”. Tym samym szczęśliwiec rozbił kumulację i wzbogacił się o ponad 15 milionów złotych.

Minimalna pula na główną wygraną w Lotto, czyli tzw. szóstkę, wynosi 3 miliony złotych, jednak w przypadku kumulacji kwota ta może wzrosnąć do kilkudziesięciu milionów złotych.

300 mln zł do wygrania w Eurojackpot

Szansa na jeszcze większą wygraną - już we wtorek, ale w losowaniu Eurojackpot. W ubiegły piątek żadnemu z graczy nie udało się wytypować wszystkich szczęśliwych liczb i zgarnąć wygranej w wysokości 260 mln złotych. Kumulacja zatem rośnie, a w najbliższym losowaniu do wygrania jest aż 300 milionów złotych. To rekordowa pula.

Aby wziąć udział w losowaniu, wystarczy wytypować pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 dodatkowych.

Główna wygrana trafia do osoby, która poprawnie wskaże cały zestaw.