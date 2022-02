Zamiast 15, 65 tysięcy złotych co miesiąc musi płacić szpital w Nowym Sączu za wywóz śmieci komunalnych. To wzrost o 379 procent w stosunku do ubiegłego roku. Wynika to z podwyżki, jaką uchwalili radni jeszcze w ubiegłym roku. Szpital apeluje do rady i prezydenta miasta o obniżenie tej stawki.

