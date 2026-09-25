Prawie 2 tys. od ZUS. Te choroby uprawniają do renty

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Renta z tytułu niezdolności do pracy to realne wsparcie finansowe dla osób, które z powodu choroby nie mogą już wykonywać swojego zawodu. Jeśli zmagasz się z przewlekłym schorzeniem, warto sprawdzić, czy spełniasz warunki do otrzymania świadczenia z ZUS. Pamiętaj – decyzję zawsze podejmuje lekarz orzecznik, a kluczowe są nie tylko dokumenty medyczne, ale i staż ubezpieczeniowy.

Renta z tytułu niezdolności do pracy to realne wsparcie finansowe dla osób, które z powodu choroby nie mogą już wykonywać swojego zawodu. Zdjęcie ilustracyjne

Renta z tytułu niezdolności do pracy to realne wsparcie finansowe dla osób, które z powodu choroby nie mogą już wykonywać swojego zawodu. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Renta może mieć charakter stały lub okresowy. Ta pierwsza przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy została uznana za trwałą. Renta okresowa przysługuje jeśli niezdolność do pracy ma charakter czasowy.

„Przysługuje ona przez okres wskazany w decyzji organu rentowego. Po upływie tego okresu ubezpieczony może wystąpić do ZUS z wnioskiem o przedłużenie prawa do renty na dalszy okres” - informuje na swojej stronie ZUS.

Ile wynosi renta z tytułu niezdolności do pracy?

Od 1 marca 2026 roku najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1978,49 zł brutto miesięcznie. Osoby z częściową niezdolnością mogą liczyć na minimum 1483,87 zł brutto.

Wysokość świadczenia zależy od stopnia niezdolności oraz historii ubezpieczeniowej.

Kto może ubiegać się o rentę?

Samo rozpoznanie choroby nie gwarantuje otrzymania renty. Konieczne jest orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, który potwierdzi niezdolność do pracy – całkowitą lub częściową.

Całkowita niezdolność oznacza brak możliwości wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, natomiast częściowa – utratę zdolności do pracy zgodnej z kwalifikacjami.

Oprócz stanu zdrowia liczy się także staż ubezpieczeniowy. Wymagany okres zależy od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy. Przykładowo, osoby po 30. roku życia muszą wykazać się co najmniej 5-letnim okresem ubezpieczenia w ciągu ostatnich 10 lat. Dla osób z długim stażem (kobiety – 20 lat, mężczyźni – 25 lat) ten warunek nie obowiązuje.

Lista chorób uprawniających do renty

ZUS nie publikuje zamkniętej listy schorzeń, które automatycznie gwarantują rentę. Jednak w praktyce najczęściej świadczenie przyznawane jest osobom zmagającym się z:

- chorobami układu krążenia,

- schorzeniami neurologicznymi,

- przewlekłymi chorobami układu oddechowego,

- poważnymi problemami ze wzrokiem

- zaburzeniami psychicznymi (np. depresja, schizofrenia),

- chorobami nowotworowymi,

- przewlekłymi chorobami skóry,

- chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi,

- schorzeniami narządu ruchu,

- chorobami kości, stawów, mięśni i tkanki łącznej.

W przypadku chorób zawodowych (np. pylica płuc, przewlekłe choroby głosu, częściowa utrata słuchu) również można ubiegać się o świadczenie, jeśli schorzenie doprowadziło do niezdolności do pracy.

Renta nie dla każdego – liczy się wpływ choroby na życie

Warto pamiętać, że samo posiadanie diagnozy nie wystarczy. ZUS bada, czy choroba rzeczywiście uniemożliwia pracę i czy istnieje szansa na poprawę zdrowia lub przekwalifikowanie zawodowe. Orzeczenie może być wydane maksymalnie na 5 lat.

Statystyki: Kto najczęściej otrzymuje rentę?

W 2025 roku ZUS przyznał łącznie 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Najwięcej decyzji dotyczyło osób powyżej 50. roku życia.

Ponad 27 tysięcy osób otrzymało rentę z tytułu częściowej niezdolności, a ponad 10 tysięcy – całkowitej niezdolności do pracy. Pozostałe przypadki dotyczyły osób wymagających także dodatku pielęgnacyjnego.