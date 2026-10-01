Prawie 1400 ataków na sektor zdrowia. Hakerzy są coraz aktywniejsi

Od stycznia do września grupy hakerów atakowały sektor zdrowia prawie 1400 razy - to dane przedstawione przez Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działający w strukturach Centrum e-Zdrowia, do których dotarł reporter RMF FM Jakub Rybski. Incydentów było o 28 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Najczęstsze ataki to przede wszystkim oszustwa sieciowe, takie jak phishing. Było ich prawie 400 - informuje nasz dziennikarz.
Hakerzy bardzo często wykorzystują też podatność systemów na ataki, szukają luk w oprogramowaniu i wykorzystują słabości infrastruktury cyfrowej.
Są grupy hakerskie z całego świata, rozproszone, które są „sfokusowane” na pozyskiwanie środków finansowych (...). Grupy hakerskie są też związane z obcymi rządami - mówił reporterowi RMF FM Jeremi Olechnowicz, dyrektor Pionu Eksploatacji Systemów Teleinformatycznych w Centrum e-Zdrowia.
Ekspert dodał, że liczba ataków hakerskich z roku na rok będzie rosła.
Problem jest jeszcze jeden - nowe wytyczne dotyczące cyberbezpieczeństwa sektora ochrony zdrowia zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Do tego czasu odpowiednie instytucje nie będą mogły wymagać od firm dodatkowych zabezpieczeń.