Jeden z największych fintechów faktoringowych w Polsce, wprowadził usługę, która pozwala na zwiększenie obrotów firmowych nie tylko wystawcom faktur, ale również kupującym towar.

Już teraz każdy przedsiębiorca, któremu brakuje gotówki na realizację zamówienia lub ma możliwość zwiększenia swoich obrotów, jednak nie starcza mu na to środków, może zgłosić się do PragmaGO i złożyć wniosek o sfinansowanie zakupów firmowych całkowicie online. Usługa jest alternatywą dla kredytu kupieckiego i jednocześnie nie wyklucza korzystania z niego jako drugiej formy finansowania.

PragmaGO oferuje usługi nie tylko dla wystawców faktur, ale również dla kupujących / Materiały prasowe

Dużym atutem usługi jest dopasowanie jej dla osób, które nie mają czasu na załatwianie tego typu formalności w terenie. Przez cały proces złożenia wniosku oraz weryfikacji prowadzi prosta, onlinowa aplikacja dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu na stronie PragmaGO . Nie trzeba zakładać dedykowanego konta ani rejestrować się na stronie. Do weryfikacji, potrzebny jest wniosek oraz zwrotny przelew weryfikacyjny w kwocie 1 zł. Przedsiębiorca w ten sposób rozkłada spłatę swojego zobowiązania na raty, które może dobrać odpowiednio do swoich potrzeb. PragmaGO umożliwia spłatę swojego zobowiązania nawet w 12 ratach. Co ważne, sfinansowanie zakupów firmowych jest możliwe również w walucie euro.

PragmaGO jest pionierem w Polsce w zakresie finansowania zakupów online. Każdy zainteresowany usługą, może czerpać informacje z www, czatu, jak i dedykowanej infolinii: 801 020 121. PragmaGO udostępnia również kalkulator , gdzie można sprawdzić dokładny koszt finansowania zakupów online.

Warunkiem skorzystania z finansowania zakupów online jest :

§ Posiadanie statusu przedsiębiorcy - zakupy muszą być przeznaczone na firmę,

§ Posiadanie konta firmowego - zwrotny przelew weryfikacyjny o wartości 1 zł.

Pragma Faktoring stworzyła onlinową markę PragmaGO w sierpniu 2017 roku. Od tamtej pory nieustannie rozwija wachlarz onlinowych usług i dopasowuje je całkowicie do swoich odbiorców. Finansowanie zakupów online jest to trzecia usługa marki PragmaGO , obok sprzedaży pojedynczych faktur oraz faktoringu online . Pragma Faktoring, oprócz ogromnego doświadczenia w sferze finansów, posiada zaplecze technologiczne i informatyczne. Firma stara się wychodzić naprzeciw potrzebom swoich odbiorców i zapowiada rozwój kanałów online na wielu płaszczyznach.