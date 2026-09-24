Pracujesz w kilku miejscach? Od stycznia rewolucja w wystawianiu L4

RMF24

Od 1 stycznia 2027 roku w życie wejdą nowe przepisy dotyczące zwolnień lekarskich, które szczególnie odczują osoby zatrudnione w kilku miejscach jednocześnie. Rząd już podjął ostateczną decyzję, a zmiany mają na celu uszczelnienie systemu i lepsze dostosowanie L4 do realiów rynku pracy.

L4 tylko dla jednej pracy – koniec z wieloma zwolnieniami

Zmiana od przyszłego roku dotyczy osób pracujących na kilku etatach lub łączących różne formy zatrudnienia. Lekarz będzie mógł wystawić zwolnienie lekarskie wyłącznie w odniesieniu do jednego tytułu ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli pracujesz w dwóch miejscach, L4 będziesz mógł otrzymać np. u jednego pracodawcy – tego, którego obowiązków nie jesteś w stanie wykonywać z powodu choroby.

Co ważne, na prośbę ubezpieczonego lekarz nie będzie musiał wystawiać zwolnienia dla każdego miejsca pracy. Przykładowo, jeśli stan zdrowia uniemożliwia ci pracę na etacie, ale pozwala na wykonywanie zlecenia – zwolnienie obejmie tylko umowę o pracę.

Nowe zasady kontroli i rozliczania L4

Od 2026 roku kontrole osób przebywających na zwolnieniu lekarskim są bardziej szczegółowe. Pracodawcy zatrudniający do 20 osób mogą samodzielnie sprawdzać, czy pracownik nie pracuje zarobkowo podczas L4 lub nie podejmuje aktywności utrudniających rekonwalescencję.

Warto podkreślić, że nie każda aktywność na zwolnieniu oznacza utratę prawa do zasiłku. Problemem jest wyłącznie praca zarobkowa lub działania, które mogą wydłużyć proces leczenia. Odpowiedź na służbowego maila czy odebranie telefonu nie będzie już traktowane jako praca zarobkowa.

Pierwszy dzień zwolnienia – nowe rozliczenia

Nowe, obowiązujące od tego roku przepisy wprowadziły także zmianę w rozliczaniu pierwszego dnia L4. Od teraz jest on wliczany do okresu zasiłkowego bez względu na to, czy pracownik otrzymał za ten dzień pełne wynagrodzenie, czy tylko jego część.

Co oznaczają zmiany dla pracowników?

Nowe zasady mają na celu ograniczenie nadużyć i lepsze dopasowanie zwolnień lekarskich do faktycznych potrzeb pracowników. Osoby zatrudnione w kilku miejscach będą musiały poinformować płatnika zasiłku, z którego tytułu otrzymały L4. To duże ułatwienie dla tych, którzy są w stanie wykonywać część swoich obowiązków mimo choroby.