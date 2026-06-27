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Prace poszukiwawcze w Puźnikach zakończone. „Trudna wiadomość”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (08:58) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (09:05)

Koniec kolejnych prac poszukiwawczych w Puźnikach na Ukrainie. Nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu - poinformowała minister kultury Marta Cienkowska.

Prace poszukiwawcze w Puźnikach zakończone. „Trudna wiadomość”
Ubiegoroczne poszukiwania w Puźnikach, fot. Vladyslav Musiienko /PAP
  • Zakończył się drugi etap poszukiwań zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez UPA w Puźnikach na Ukrainie.
  • Nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar.
  • Dalsze poszukiwania planowane są na sierpień w innym miejscu Puźnik.

„Nie zmienia naszego celu”

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała informację o zakończeniu drugiego etapu poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zamordowanych przez UPA.

„Zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Puźnikach prowadzone przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu” - napisała Cienkowska na portalu X.

Kolejne poszukiwania w sierpniu

Dodała, że dalszy proces poszukiwań będzie kontynuowany w sierpniu w kolejnym miejscu w Puźnikach.

„Każda ofiara zasługuje na odnalezienie, imię i godny pochówek. Nie przestaniemy szukać” - podkreśliła szefowa MKiDN.

Drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku, rozpoczął się w poniedziałek. Obiektem poszukiwań w Puźnikach jest obszar cmentarza w tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie tarnopolskim. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu 2025 roku szczątki 43 osób. Z relacji świadków wynika, że w drugiej poszukiwanej mogile mogą znajdować się szczątki 90 ofiar.

Poszukiwania w Hucie Pieniackiej

W ubiegłym tygodniu zakończyły się natomiast poszukiwania szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim; ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych ok. 100 osób. Ekshumacje w Hucie Pieniackiej odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: puźniki

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