Prace poszukiwawcze w Puźnikach zakończone. „Trudna wiadomość”

RMF24

Koniec kolejnych prac poszukiwawczych w Puźnikach na Ukrainie. Nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu - poinformowała minister kultury Marta Cienkowska.

„Nie zmienia naszego celu”

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska przekazała informację o zakończeniu drugiego etapu poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zamordowanych przez UPA.



„Zakończyły się kolejne prace poszukiwawcze w Puźnikach prowadzone przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym z udziałem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem nie odnaleziono drugiej zbiorowej mogiły ofiar. To trudna wiadomość, ale nie zmienia naszego celu” - napisała Cienkowska na portalu X.

Kolejne poszukiwania w sierpniu



Dodała, że dalszy proces poszukiwań będzie kontynuowany w sierpniu w kolejnym miejscu w Puźnikach.



„Każda ofiara zasługuje na odnalezienie, imię i godny pochówek. Nie przestaniemy szukać” - podkreśliła szefowa MKiDN.



Drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków, zabitych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku, rozpoczął się w poniedziałek. Obiektem poszukiwań w Puźnikach jest obszar cmentarza w tej nieistniejącej dziś wsi w obwodzie tarnopolskim. Dotychczas odnaleziono tam i uroczyście pochowano we wrześniu 2025 roku szczątki 43 osób. Z relacji świadków wynika, że w drugiej poszukiwanej mogile mogą znajdować się szczątki 90 ofiar.

Poszukiwania w Hucie Pieniackiej

W ubiegłym tygodniu zakończyły się natomiast poszukiwania szczątków Polaków w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim; ekspedycja odkryła miejsca, gdzie może być pogrzebanych ok. 100 osób. Ekshumacje w Hucie Pieniackiej odbędą się najprawdopodobniej w przyszłym roku.