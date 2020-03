Większość pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przez duże firmy, słyszało już o PPK. Nie każdy jednak wie dokładnie, na czym polega ten program i jakie niesie ze sobą korzyści. Jeśli więc chcesz stopniowo i bezpiecznie odkładać na przyszłość, sprawdź więcej informacji o PPK w 2020 roku. Zobacz, co musisz o tym wiedzieć, by oszczędzać na przyszłość! Czym jest PPK?

Polski rząd od dłuższego czasu przymierzał się do wprowadzenia specjalnego programu pozwalającego obywatelom odkładać na bezpieczną przyszłość. Plany udało się wdrożyć w życie ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W dobie niepewnej przyszłości Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nowy plan na oszczędzanie dla Polaków przy wsparciu pracodawców oraz rządu, może okazać się skuteczną alternatywą dla oczekiwań stosownej wysokości emerytury. Trudno przewidzieć kształt, w jaki ZUS obsługujący wypłaty emerytur dla Polaków, przybierze np. za dwadzieścia lat. Eksperci finansowi widzą jednak przyszłość emerytur w czarnych barwach. Dlatego w internecie oraz przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej kampanii społecznych zachęcających do metodycznego oszczędzania na spokojną starość. Pracownicze Plany Kapitałowe są właśnie tego typu programem oszczędnościowym.

Od kiedy w Polsce funkcjonuje PPK i jak działa w 2020 roku?



W Polsce PPK działa od 1 lipca 2019. Od tej daty właściciele firm, którzy zatrudniali co najmniej 250 pracowników, musieli dostosować się do obowiązków wynikających z ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Warto wiedzieć, że w 2020 r. przedsiębiorcy muszą dostosować się do następującego planu wprowadzenia PPK:

1 stycznia 2020 r. - należy wprowadzić PPK dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 50 osób - stan pracowników na 30 czerwca 2019

od 1 lipca 2020 r. - należy wprowadzić PPK dla firm i instytucji zatrudniających co najmniej 20 osób - stan na 31 grudnia 2019

W kolejnym roku z kolei, czyli od 1 stycznia 2021 r. wprowadza się PPK dla pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych.

Jakie są główne zasady PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe polegają na współfinansowaniu środków gromadzonych w ramach długoterminowego oszczędzania. Pracownik wyrażając dobrowolną zgodę na oszczędzanie poprzez PPK odkłada dwa procent pensji brutto każdego miesiąca. Może też dobrowolnie zwiększyć swoją składkę do dwóch procent. Pracodawca składa się na PPK, dając 1,5% pensji brutto pracownika lub opcjonalnie do 2,5%. Z kolei Państwo przekazuje członkowi PPK bonus powitalny w wysokości 250 zł oraz rocznie przekazuje 240 zł. Pracodawca i pracownicy wybierają odpowiednią instytucję zarządzającą PPK, która inwestuje zgromadzone środki zgodnie z określoną strategią, daty, ograniczając ryzyko inwestycji wraz z upływem wieku uczestnika programu PPK.

Gdzie zamówić PPK?

Zamówienie PPK leży w gestii pracodawcy. Przedsiębiorcy mogą zamówić obsługę Pracowniczych Planów Kapitałowych w Towarzystwach Funduszy Inwestycyjnych, funduszach emerytalnych zarządzanych przez Powszechne Towarzystwa Emerytalne lub w Pracowniczych Towarzystwach Emerytalnych, a także w zakładach ubezpieczeń. Zakłady ubezpieczeń muszą wtedy zapewniać obsługę finansową PPK i współpracować z zakładami pracy. Pracodawca, który przystępuje do PPK, po wybraniu odpowiedniego podmiotu współpracującego, może wypełnić swoje zgłoszenie za pośrednictwem formularzy online. Pracownik natomiast musi wiedzieć, że według ustawy o PPK zostanie zapisany do programu oszczędzania automatycznie, może jednak w każdej chwili zrezygnować. Możliwe jest także późniejsze, ponowne przystąpienie pracownika do Pracowniczych Planów Kapitałowych.