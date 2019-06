Płoną trzy najwyższe kondygnacje budowanego wieżowca Warsaw Hub. Prawdopodobnie nikt nie zginął i nie ma bezpośredniego zagrożenia dla życia ludzkiego.

Płonie budowany wieżowiec w centrum Warszawy / Radek Pietruszka / PAP

Na warszawskiej Woli, przy Rondzie Daszyńskiego płonie budowany wieżowiec Warsaw Hub. Ogień pojawił się na najwyższych piętrach budynku. Z płomieniami walczy 30 zastępów straży. Z kraju do Warszawy ściągane są 4 podnośniki wysokościowe

Pożar wybuchł na 25 piętrze, po czy rozprzestrzenił się na jeszcze dwie kondygnacje. Najprawdopodobniej doszło do zapalenia się materiałów budowlanych.

Strażacy w najbliższym czasie powinni zlokalizować pożar budowanego wieżowca w Warszawie na Woli, oznacza to, że ogień nie będzie się już rozprzestrzeniał - powiedział rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak.

Dla gaszenia najwyższych płonących kondygnacji budynek został podzielony na trzy odcinki bojowe; woda podawana jest z samochodów i przetłaczana na wyżej położone piętra do zbiorników, skąd przetłaczana jest jeszcze wyżej - do kolejnego odcinka. Na ostatnie piętro nie można się dostać klatką schodową, bo jej jeszcze nie wybudowano, dlatego strażacy korzystają z drabin - wyjaśnił rzecznik.

Zagrożenia, jeśli istnieją, dotyczą przede wszystkim strażaków, którzy są zmuszeni pracować w maskach, by chronić drogi oddechowe.

Akcja gaszenia pożaru, która potrwa zapewne wiele godzin, jest koordynowana z innymi służbami. M.in. policją, która zabezpiecza teren, by osoby postronne nie znalazły się w pobliżu miejsca wydarzeń.

Cały czas sytuacja jeszcze nie jest opanowana. Staramy się ograniczyć rozwój pożaru na niższe kondygnacje poniżej, a także zabezpieczyć to wszystko co spada z najwyższych pięter - powiedział rzecznik mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Karol Kierzkowski.

Zaapelował do osób obserwujących pożar, by nie zbliżały się do budynku i nie utrudniały działania służbom ratowniczym.



W każdej chwili mogą spaść większe elementy, a na pewno spadają te, które płoną. Pamiętajmy, że lecą one z wysokości 20 pięter, więc nawet najmniejsze ich części mogą spowodować poważne obrażenia ciała - ostrzegł.



Rzecznik poinformował, że spadający materiał jest dogaszany przez strażaków. Oprócz tego strażacy zabezpieczają poszczególne kondygnacje, na które również spadają płonące części elewacji. Tam też powstają małe pożary, które mogą się przerodzić w duże. Dlatego ważne jest, by na każdej kondygnacji byli strażacy z gaśnicą, ograniczając w ten sposób rozwój pożaru - wyjaśnił Kierzkowski.