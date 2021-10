Strażacy dogaszają pożar budynku między lokomotywowniami przy ul. Raciborskiej w Katowicach. Nikomu nic się nie stało. Pociągi na szlaku Katowice - Chorzów Batory jeżdżą znacznie wolniej.

Pożar na terenie lokomotywowni / Gorąca Linia RMF FM

Ogień wybuchł rano w nieużytkowanym budynku pomiędzy dwiema halami nieczynnej lokomotywowni w rejonie ul. Raciborskiej Katowicach. Z tego powodu wstrzymano ruch pociągów na głównym szlaku kolejowym Katowice - Chorzów Batory.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło ok. godz. 6:30. Ogień zajął połowę dachu dwukondygnacyjnego budynku.



Katowicka lokomotywownia to efektowny, choć nieużytkowany w ostatnich latach obiekt. Składa się z dwóch przylegających do głównej linii kolejowej hal wachlarzowych z obrotnicami, połączonych dwukondygnacyjnym budynkiem. W ostatnich latach miłośnicy zabytków i kolei zabiegali o objęcie kompleksu ochroną prawną i zachowanie go.