Strażacy opanowali pożar, który rano wybuchł w pofabrycznej hali przy ul. Targowej w Gorzowie Wlkp. Cały budynek, w którym znajdowała się sala zabaw, wypalił się od środka. W pożarze nikt nie ucierpiał.

Służby na miejscu pożaru / Policja /

Zgłoszenie o pożarze pojawiło się o 5:34. W budynku, w którym pojawił się ogień, znajduje się sala zabaw.

Bronimy sąsiednich budynków, hal. W bardzo bliskiej okolicy znajduje się też galeria handlowa - powiedział w niedzielę po godzinie 7:00 rozmowie z RMF FM rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Gorzowie asp. Karol Brzozowski. Chodzi o hale, które znajdują się z drugiej strony płonącego budynku.

Na szczęście w budynku w trakcie wybuchu pożaru nikogo nie było - zaznaczył.

Na miejsce wysłano około 100 strażaków.

Po godzinie 9:00 strażacy przekazali, że pożar został opanowany. Nie ma zagrożenia dla sąsiednich budynków i zadymienia dokuczliwego dla mieszkańców tej części miasta. Na szczęście nie ma poszkodowanych, ale straty materialne są poważne. Budynek doszczętnie spłonął w środku, zerwała się także część jego dachu i uszkodzona została konstrukcja jednej ze ścian - powiedział rzecznik lubuskiej PSP mł. bryg. Arkadiusz Kaniak.

Hala objęta ogniem w pierwszej fazie działań była gaszona z zewnątrz, m.in. z drabin i podnośników. Z uwagi na bezpieczeństwo ratowników początkowo strażacy nie wchodzili do wnętrza hali, co wynikało z groźby zawalenia się ścian czy stropu budynku o konstrukcji stalowo-murowanej, która mogła zostać osłabiona przez wysoką temperaturę.

Przyczyna pożaru nie jest znana. Jej ustaleniem zajmie się policja, prokuratura i biegły z zakresu pożarnictwa.