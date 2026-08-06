Pożar centrum handlowego. Nocna akcja strażaków w Bydgoszczy

RMF24

Ponad 60 strażaków walczyło z pożarem centrum handlowego przy ul. Kossaka w Bydgoszczy. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Sygnał o pożarze dotarł do strażaków o godz. 23:32 w środę. Ogień pojawił się w budynku o powierzchni ok. 1000 metrów kwadratowych.

Gdy pierwsze zastępy przybyły na miejsce, ogień był już bardzo mocno rozwinięty. Obejmował znaczną część dachu, dwie trzecie powierzchni - relacjonował w rozmowie z RMF FM rzecznik bydgoskich strażaków Karol Smarz.

Mundurowi pracowali w aparatach ochrony układu oddechowego. W akcji wykorzystano drabiny, dzięki którym mogli z góry kierować strumienie wody na budynek centrum.

Zdjęcie z akcji gaśniczej (KM PSP w Bydgoszczy) / Straż pożarna

Strażacy walczyli też o to, by ogień nie rozprzestrzenił się na pobliskie obiekty. Na szczęście udało im się do tego nie dopuścić.

Sąsiedni budynek handlowy jest oddalony o ok. 8 metrów - tłumaczył Smarz w RMF FM.

W kulminacyjnym momencie w akcji brało udział 64 strażaków z OSP i PSP. Po godz. 2.20 pożar został uznany za całkowicie opanowany. Działania strażaków na miejscu zakończyły się przed godz. 7 rano.

Zdjęcie z akcji gaśniczej (KM PSP w Bydgoszczy) / Straż pożarna

Nikt z osób postronnych nie został poszkodowany w związku z akcją gaśniczą. Jeden ze strażaków OSP miał niewielki uraz nogi. Trafił do szpitala na badania, ale szybko wrócił na teren akcji.

Przyczyny i okoliczności pojawienia się ognia w centrum handlowym będą szczegółowo wyjaśnianie.