Powstało Centrum Walki z Dezinformacją. Pokieruje nim Paweł Olszewski

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Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie o powołaniu Centrum Walki z Dezinformacją – poinformował w Warszawie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Na czele nowej instytucji ma stanąć obecny wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski.

O utworzeniu Centrum Walki z Dezinformacją Krzysztof Gawkowski poinformował podczas VIII Forum Cyberbezpieczeństwa w Warszawie, organizowanego pod auspicjami Ministerstwa Cyfryzacji.

Jak przekazał, zarządzenie w tej sprawie premier Donald Tusk podpisał we wtorek.

W Polsce będziemy mieli – jako pierwsi w Europie – jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją – powiedział Gawkowski.

Według ministra nowa jednostka ma zapewniać państwu wsparcie operacyjne oraz przygotowywać ramy działań przeciwko dezinformacji. W planach jest też opracowanie dokumentu pokazującego źródła zagrożeń i działania podejmowane przez Polskę w odpowiedzi na nie.

Komunikaty i rekomendacje dla administracji

Do zadań Centrum ma należeć tworzenie oraz publikowanie komunikatów dotyczących zidentyfikowanych działań dezinformacyjnych. Ma powstać również specjalna strona internetowa, na której instytucja będzie odnosiła się do najczęściej rozpowszechnianych narracji.

Centrum ma także przygotowywać informacje i rekomendacje dla administracji publicznej w sprawie przeciwdziałania oraz zwalczania dezinformacji.

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Strategia ma trafić do konsultacji

Paweł Olszewski poinformował, że przygotowano projekt strategii walki z dezinformacją. Dokument ma być konsultowany m.in. z organizacjami społecznymi.

Wiceminister podkreślił, że w projekcie na pierwszym miejscu stawiane są swobody obywatelskie. Zaznaczył jednocześnie, że – jego zdaniem – wolność słowa nie oznacza przyzwolenia na mowę nienawiści ani rozpowszechnianie rosyjskiej propagandy.

Olszewski zapowiedział również publiczne wskazywanie osób i środowisk, które – jak ocenił – powielają narracje szkodliwe dla bezpieczeństwa państwa. Wśród nich wymienił Grzegorza Brauna i jego środowisko oraz Braci Kamratów.

Krzysztof Gawkowski ocenił ponadto, że Polska należy obecnie do grona pięciu najlepiej ocenianych partnerów strategicznych na świecie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Wskazał na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi oraz rozwój krajowego zaplecza i kadr w tej dziedzinie.