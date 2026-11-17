Wniosek przez internet zamiast wizyty w urzędzie
Obecne przepisy wymagają, by osoba chcąca wrócić po rozwodzie do nazwiska noszonego przed ślubem osobiście stawiła się w urzędzie stanu cywilnego. Ministerstwo Cyfryzacji proponuje, by cały proces mógł odbywać się drogą elektroniczną.
Projekt ustawy, którym rząd zajmie się podczas dzisiejszego posiedzenia, przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o powrocie do dawnego nazwiska przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.
Nowe rozwiązania mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Wystarczy będzie uwierzytelnić się w systemie elektronicznym i przesłać stosowne oświadczenie do kierownika urzędu stanu cywilnego.
Ważne ograniczenie: tylko powrót do dawnego nazwiska
Zmiana nazwiska po ślubie to wciąż najczęściej wybierana opcja przez kobiety. W przypadku rozwodu powrót do nazwiska sprzed małżeństwa wymaga obecnie dodatkowych formalności i osobistego stawiennictwa w urzędzie. Z danych wynika, że liczba osób składających wnioski o powrót do poprzedniego nazwiska rośnie - w 2023 roku było to 11 tysięcy, a w 2024 już 11,7 tysiąca przypadków.
Warto podkreślić, że nowe przepisy dotyczą jedynie powrotu do wcześniejszego nazwiska, a nie zmiany na zupełnie nowe.
Wymeldowanie w dowolnej gminie. Co jeszcze zakłada projekt?
Projekt ustawy nie ogranicza się tylko do kwestii nazwisk po rozwodzie. Wśród zaproponowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji rozwiązań znalazły się także inne ułatwienia. Jednym z nich jest możliwość zgłoszenia wymeldowania w dowolnej gminie, a nie - jak dotychczas - wyłącznie w tej, która była właściwa dla dotychczasowego miejsca zamieszkania.