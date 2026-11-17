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Już wkrótce osoby po rozwodzie będą mogły wrócić do swojego dawnego nazwiska bez konieczności wizyty w urzędzie. Rząd zajmuje się projektem ustawy, która umożliwi złożenie stosownego oświadczenia online. Nowe przepisy mają przynieść znaczące ułatwienia, zwłaszcza dla kobiet, które najczęściej decydują się na zmianę nazwiska po ślubie.

Wniosek przez internet zamiast wizyty w urzędzie

Obecne przepisy wymagają, by osoba chcąca wrócić po rozwodzie do nazwiska noszonego przed ślubem osobiście stawiła się w urzędzie stanu cywilnego. Ministerstwo Cyfryzacji proponuje, by cały proces mógł odbywać się drogą elektroniczną.

Projekt ustawy, którym rząd zajmie się podczas dzisiejszego posiedzenia, przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o powrocie do dawnego nazwiska przez internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Nowe rozwiązania mają na celu uproszczenie i przyspieszenie procedur administracyjnych. Wystarczy będzie uwierzytelnić się w systemie elektronicznym i przesłać stosowne oświadczenie do kierownika urzędu stanu cywilnego.

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Ważne ograniczenie: tylko powrót do dawnego nazwiska

Zmiana nazwiska po ślubie to wciąż najczęściej wybierana opcja przez kobiety. W przypadku rozwodu powrót do nazwiska sprzed małżeństwa wymaga obecnie dodatkowych formalności i osobistego stawiennictwa w urzędzie. Z danych wynika, że liczba osób składających wnioski o powrót do poprzedniego nazwiska rośnie - w 2023 roku było to 11 tysięcy, a w 2024 już 11,7 tysiąca przypadków.

Warto podkreślić, że nowe przepisy dotyczą jedynie powrotu do wcześniejszego nazwiska, a nie zmiany na zupełnie nowe.

Wymeldowanie w dowolnej gminie. Co jeszcze zakłada projekt?

Projekt ustawy nie ogranicza się tylko do kwestii nazwisk po rozwodzie. Wśród zaproponowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji rozwiązań znalazły się także inne ułatwienia. Jednym z nich jest możliwość zgłoszenia wymeldowania w dowolnej gminie, a nie - jak dotychczas - wyłącznie w tej, która była właściwa dla dotychczasowego miejsca zamieszkania.