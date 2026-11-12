Poważne zarzuty dla Ukraińca. Wraca sprawa dywersji na polskich torach

Jak informuje Prokuratura Krajowa, prokurator z mazowieckiego oddziału PK skierował wspomniany akt oskarżenia 28 października.
Śledztwo dotyczy dywersji na linii kolejowej nr 7. Miało do niej dojść jesienią 2025 roku w miejscowościach Mika w powiecie garwolińskim oraz Gołąb w powiecie puławskim.
Według śledczych Volodymyr B. wspierał dwóch innych obywateli Ukrainy – Oleksandra K. i Yevheniia I.
Pomoc w rozpoznaniu terenu
Jak wynika z materiału dowodowego, Volodymyr B. miał we wrześniu 2025 roku zawieźć Yevheniia I. w okolice miejscowości Mika i Gołąb. Zdaniem prokuratury umożliwiło to rozpoznanie terenu, wybór miejsca podłożenia ładunków wybuchowych, a także lokalizacji do zamontowania urządzenia rejestrującego obraz i metalowego elementu na torach.
Śledczy uznają, że rola Volodymyra B. polegała na logistycznym wsparciu przygotowań do działań wymierzonych w linię kolejową nr 7.
Za czyny zarzucane oskarżonemu grozi kara dożywocie.
Eksplozja i zagrożenie wykolejeniem
Według ustaleń postępowania, 15 listopada 2025 roku Oleksandr K. i Yevhenii I. mieli umieścić materiał wybuchowy na torach w miejscowości Mika, a następnie zdetonować go pod przejeżdżającym pociągiem towarowym.
Z kolei między 1 października a 16 listopada 2025 roku w Gołębiu podejrzani mieli zamontować na torach dwa specjalnie przygotowane metalowe elementy. Mogły one – według śledczych – doprowadzić do wykolejenia pociągów.
Prokuratura wskazuje, że działania te stworzyły bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym, mogącą narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie wielu osób oraz mienie znacznej wartości. Celem miało być poważne zastraszenie społeczeństwa i wpływanie na opinię publiczną.
Bezpośredni sprawcy są poszukiwani
Oleksandr K. i Yevhenii I., podejrzewani o bezpośrednie przeprowadzenie aktów dywersji, mieli opuścić Polskę 16 listopada 2025 roku. Obaj są poszukiwani listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Wystawiono również za nimi czerwone noty Interpolu.
Śledztwo trwa. Prowadzi je specjalny zespół z udziałem prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.