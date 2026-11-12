Poważne zarzuty dla Ukraińca. Wraca sprawa dywersji na polskich torach

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Akt oskarżenia przeciwko Volodymyrowi B. – podejrzanemu o akty dywersji na kolei – skierowała pod koniec października do Sądu Okręgowego w Warszawie Prokuratura Krajowa. Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty udziału w działalności rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce oraz pomocy w przygotowaniu i przeprowadzeniu ataków na infrastrukturę kolejową.

Okolice stacji kolejowej PKP Mika, gdzie w nocy z 15 na 16 listopada doszło do uszkodzenia torów w wyniku aktu dywersji. 17.11.2025 (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Wojciech Olkuśnik)

Okolice stacji kolejowej PKP Mika, gdzie w nocy z 15 na 16 listopada doszło do uszkodzenia torów w wyniku aktu dywersji. 17.11.2025 (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Wojciech Olkuśnik) / East News

Jak informuje Prokuratura Krajowa, prokurator z mazowieckiego oddziału PK skierował wspomniany akt oskarżenia 28 października.

Śledztwo dotyczy dywersji na linii kolejowej nr 7. Miało do niej dojść jesienią 2025 roku w miejscowościach Mika w powiecie garwolińskim oraz Gołąb w powiecie puławskim.

Według śledczych Volodymyr B. wspierał dwóch innych obywateli Ukrainy – Oleksandra K. i Yevheniia I.

Pomoc w rozpoznaniu terenu

Jak wynika z materiału dowodowego, Volodymyr B. miał we wrześniu 2025 roku zawieźć Yevheniia I. w okolice miejscowości Mika i Gołąb. Zdaniem prokuratury umożliwiło to rozpoznanie terenu, wybór miejsca podłożenia ładunków wybuchowych, a także lokalizacji do zamontowania urządzenia rejestrującego obraz i metalowego elementu na torach.

Śledczy uznają, że rola Volodymyra B. polegała na logistycznym wsparciu przygotowań do działań wymierzonych w linię kolejową nr 7.

Za czyny zarzucane oskarżonemu grozi kara dożywocie.

Eksplozja i zagrożenie wykolejeniem

Według ustaleń postępowania, 15 listopada 2025 roku Oleksandr K. i Yevhenii I. mieli umieścić materiał wybuchowy na torach w miejscowości Mika, a następnie zdetonować go pod przejeżdżającym pociągiem towarowym.

Z kolei między 1 października a 16 listopada 2025 roku w Gołębiu podejrzani mieli zamontować na torach dwa specjalnie przygotowane metalowe elementy. Mogły one – według śledczych – doprowadzić do wykolejenia pociągów.

Prokuratura wskazuje, że działania te stworzyły bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym, mogącą narazić na niebezpieczeństwo życie i zdrowie wielu osób oraz mienie znacznej wartości. Celem miało być poważne zastraszenie społeczeństwa i wpływanie na opinię publiczną.

Bezpośredni sprawcy są poszukiwani

Oleksandr K. i Yevhenii I., podejrzewani o bezpośrednie przeprowadzenie aktów dywersji, mieli opuścić Polskę 16 listopada 2025 roku. Obaj są poszukiwani listami gończymi i europejskimi nakazami aresztowania. Wystawiono również za nimi czerwone noty Interpolu.

Śledztwo trwa. Prowadzi je specjalny zespół z udziałem prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Centralnego Biura Śledczego Policji.