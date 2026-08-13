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Poważne wypadki na A4. Utrudnienia na odcinkach śląskim i dolnośląskim

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 sierpnia (07:18)

W czwartkowy poranek na autostradzie A4 występują korki. Na odcinku śląskim - w stronę Krakowa - między węzłami Murckowska i Mysłowice zderzyły się dwie ciężarówki. Życia jednego z kierowców nie udało się uratować. Do wypadku doszło też na węźle Kąty Wrocławskie na dolnośląskim odcinku A4.

Poważne wypadki na A4. Utrudnienia na odcinkach śląskim i dolnośląskim
Wypadek na A4, 13 sierpnia 2026; fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach /Straż pożarna

Śmiertelny wypadek na A4

Nad ranem na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, między węzłami Murckowska i Mysłowice, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna poszkodowana osoba była zakleszczona. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja.

Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem - powiadomili przed godz. 7 strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Podróżujący, którzy chcą ominąć to miejsce, na węźle Murckowska powinni się kierowować na drogę krajową nr 86.

Trzy ranne osoby na Dolnym Śląsku

Utrudnienia na A4 mogą jeszcze występować również na odcinku dolnośląskim. Rano na węźle Kąty Wrocławskie doszło tam do zderzenia trzech busów i samochodu osobowego. W wypadku ranne zostały trzy osoby. 


Źródło: RMF24
Tagi: wypadek A4
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