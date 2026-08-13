Poważne wypadki na A4. Utrudnienia na odcinkach śląskim i dolnośląskim

Śmiertelny wypadek na A4
Nad ranem na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, między węzłami Murckowska i Mysłowice, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna poszkodowana osoba była zakleszczona. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja.
Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem - powiadomili przed godz. 7 strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Podróżujący, którzy chcą ominąć to miejsce, na węźle Murckowska powinni się kierowować na drogę krajową nr 86.
Trzy ranne osoby na Dolnym Śląsku
Utrudnienia na A4 mogą jeszcze występować również na odcinku dolnośląskim. Rano na węźle Kąty Wrocławskie doszło tam do zderzenia trzech busów i samochodu osobowego. W wypadku ranne zostały trzy osoby.