Poważne wypadki na A4. Utrudnienia na odcinkach śląskim i dolnośląskim

RMF24

W czwartkowy poranek na autostradzie A4 występują korki. Na odcinku śląskim - w stronę Krakowa - między węzłami Murckowska i Mysłowice zderzyły się dwie ciężarówki. Życia jednego z kierowców nie udało się uratować. Do wypadku doszło też na węźle Kąty Wrocławskie na dolnośląskim odcinku A4.

Śmiertelny wypadek na A4

Nad ranem na autostradzie A4 w kierunku Krakowa, między węzłami Murckowska i Mysłowice, doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Jedna poszkodowana osoba była zakleszczona. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować. Na miejscu pracuje straż pożarna i policja.



Ruch w kierunku Krakowa odbywa się jednym pasem - powiadomili przed godz. 7 strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Podróżujący, którzy chcą ominąć to miejsce, na węźle Murckowska powinni się kierowować na drogę krajową nr 86.

Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach / Straż pożarna

Fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach / Straż pożarna

Trzy ranne osoby na Dolnym Śląsku

Utrudnienia na A4 mogą jeszcze występować również na odcinku dolnośląskim. Rano na węźle Kąty Wrocławskie doszło tam do zderzenia trzech busów i samochodu osobowego. W wypadku ranne zostały trzy osoby.