Poszkodowani w tej sprawie mają czas do 27 października. Ważny komunikat prokuratury

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Poszkodowani w związku z ogłoszeniem upadłości operatora giełdy Zondacrypto mogą kierować roszczenia pieniężne do syndyka w Estonii do 27 października. Informację Prokuratury Krajowej przekazał minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek. Dodał, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem wierzytelności.

Afera Zondacrypto. Ważna data dla pokrzywdzonych

Komunikat prokuratury, który przekazał Waldemar Żurek, dotyczy postępowania ws. nieprawidłowości związanych z założeniem i działalnością giełdy kryptowalutowej BitBay - następnie Zondacrypto. Poszkodowani w tej sprawie mogą kierować roszczenia pieniężne do syndyka w Estonii do 27 października.

„Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Margus Lentsius, adres kancelarii: Advokaadibüroo Lentsius & CASUS, Lõõtsa 8 A, Tallinn, telefon: + 372 5045959, e-mail: haldur@lentsius.ee” - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Tam właśnie powinni się zgłosić ci, którzy mają nieodzyskane środki, kryptowaluty lub inne roszczenia wobec spółki. Wierzytelność można zgłosić samodzielnie.

O co chodzi w aferze Zondacrypto?

Śledztwo ws. Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach w kwietniu pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. W sierpniu śledztwo ws. Zondacrypto połączono ze śledztwem ws. zaginięcia twórcy Zondacrypto Sylwestra Suszka, które prowadzi delegatura Prokuratury Krajowej w Katowicach. W tej sprawie aresztowany został m.in. szef PKOL Radosław Piesiewicz.

Nie wyjdzie na wolność. Jest decyzja ws. Radosława Piesiewicza Szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. Sąd Okręgowy w Katowicach, który rozpoznawał zażalenie obrony na stosowanie tymczasowego aresztowania, utrzymał w mocy wcześniejszą decyzję sądu rejonowego.

Afera związana z giełdą kryptowalut Zondacrypto elektryzuje opinię publiczną. Ponad połowa Polaków uważa, że to Prawo i Sprawiedliwość jest najbardziej związane z aferą Zondacrypto. Wynika tak z najnowszego sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.