Poseł Wojciech Król z zarzutami

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach tego śledztwa łącznie poseł usłyszał już cztery zarzuty: dwa w lipcu, a dwa dzisiaj.
Zatrzymanie posła było możliwe, ponieważ wczoraj Sejm wyraził na to zgodę.
Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. We wrześniu zawieszono go w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.
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