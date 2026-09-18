Poseł Wojciech Król z zarzutami

RMF24

Prokuratura Europejska przedstawiła Wojciechowi Królowi zarzuty korupcyjne – taką informację przekazała adwokat posła Marta Smołka. Poseł Koalicji Obywatelskiej nie przyznał się do winy.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W ramach tego śledztwa łącznie poseł usłyszał już cztery zarzuty: dwa w lipcu, a dwa dzisiaj.

Zatrzymanie posła było możliwe, ponieważ wczoraj Sejm wyraził na to zgodę.

Wojciech Król jest posłem od 2015 r. W 2024 r. został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. We wrześniu zawieszono go w prawach członka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, a tym samym przestał być jego wiceprzewodniczącym.

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