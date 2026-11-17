RMF24

„Konfederacja Korony Polskiej wraz z panem Romanem Fritzlem w dziesięć osób wbija się w czasie lekcji do szkoły. Zobaczcie, jak poniżył nauczycielkę. Zobaczcie, jak on się zachowuje” - powiedziała w Sejmie minister edukacji Barbara Nowacka. Chodzi o wczorajsze zajście w Zespole Szkół Budowlanych w Rybniku w województwie śląskim. Polityk z ugrupowania Grzegorza Brauna twierdzi, że przeprowadzał interwencję poselską w związku z eksponowaniem flagi państwa Izrael.

Na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu minister edukacji Barbara Nowacka stanowczo zareagowała na niezapowiedziane wejście jednego z posłów ugrupowania Grzegorza Brauna, Konfederacji Korony Polskiej, do jednej ze szkół w Rybniku. To zaledwie około miesiąc po fali ataków nożowników w polskich szkołach, po których w szkołach zostały uruchomione dodatkowe procedury bezpieczeństwa i osoby postronne nie mogą po prostu „wejść z ulicy”.

Lokalny portal Rybnik.com opisywał, że „powodem wizyty była wywieszona na szkolnym korytarzu flaga Izraela. Stanowiła ona element upamiętnienia patrona placówki – Henryka Sławika, polskiego działacza, który podczas II wojny światowej ratował na Węgrzech polskich obywateli, w tym osoby pochodzenia żydowskiego”.

Wejście polityka przerodziło się w głośny spór z dyrekcją placówki, co sam polityk Korony uwiecznił na zamieszczonym w swoich mediach społecznościowych nagraniu. Proszę wyjść, to jest szkoła - apelowała dyrektorka.

Dzisiejsze przemówienie minister Nowackiej w Sejmie siedzący w ławie poselskiej Roman Fritz nagrywał telefonem.

Mandat posła i senatora to odpowiedzialność i przywilej, który zobowiązuje do szczególnej uwagi i troski również o dzieci i młodzież (...). Wczoraj do szkoły w Rybniku wtargnął poseł z jakąś grupą. Obrażali społeczność szkolną. Zastraszali i nagrywali dyrektorkę. Przypominam, że żyjemy w czasach wyjątkowych. Przypominam, że kilka tygodni temu do szkół wtargnęły osoby uzbrojone w noże - powiedziała minister Barbara Nowacka. Za chwilę trafi do państwa ustawa, w której wzmacniamy narzędzia, żeby dyrektor szkoły mógł bronić uczniów i uczennice przed wtargnięciami. A co? A Konfederacja Korony Polskiej wraz z panem Romanem Fritzlem w dziesięć osób wbija się w czasie lekcji do szkoły. Zobaczcie, jak poniżył nauczycielkę. Zobaczcie, jak on się zachowuje. Zobaczcie, w jaki sposób działają - posłowie z PiS - wasi przyszli sojusznicy. Za chwilę do przedszkola wtargną i będą darli się na nauczycielki? - dodała.

Minister powiedziała, że nie pozwoli na takie zachowania oraz zwróciła się do marszałka z prośbą o rewizję przepisów dotyczących mandatu posła i senatora w czasie lekcji w szkole.

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