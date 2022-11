Zarzut zabójstwa i uprowadzenia usłyszy obywatel Norwegii, ojciec 5-letniej Mii - tak zdecydowała polska prokuratura. 25-latek wczoraj najprawdopodobniej zabił matkę dziecka, po czym porwał dziewczynkę. Został zatrzymany w Danii. Zdecydowano o jego areszcie.

Karawan przy bloku, gdzie znaleziono zwłoki kobiety / Tomasz Wiktor / PAP

Duńczycy zdecydowali o aresztowaniu mężczyzny na 3 dni. Jeszcze dziś sąd ma rozpatrzyć wniosek o wszczęcie procedury ekstradycyjnej w trybie Europejskiego Nakazu Aresztowania

25-letni Ingebrigt G. jest ojcem Mii. Nie mieszkał na stałe z matką swojego dziecka, a do Oświęcimia przyjechał w październiku. W sobotę przed godz. 17 w jednym z mieszkań znaleziono zwłoki 26-latki - kobieta miała rany cięte szyi, a obok zwłok leżał zakrwawiony nóż. Z lokalu zniknęła także 5-letnia dziewczynka.

Policja ustaliła, że Norweg najprawdopodobniej zabił kobietę i porwał dziecko. Uruchomiono w związku z tym komunikat Child Alert. Mężczyznę udało się ująć w Danii, na obwodnicy Kopenhagi. 5-letnia Mia była cała i zdrowa.

Dziecko przebywa w Danii pod opieką służb socjalnych. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że dziewczynka ma podwójne obywatelstwo - polskie i norweskie.

Sąd w Oświęcimiu przyznał dziś tymczasowe prawo do opieki nad pięciolatką jej dziadkowi. Oznacza to, że może on przyjechać do Danii odebrać wnuczkę.

Jak działa Child Alert?

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków) dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Child Alert pozwala na natychmiastowe upublicznienie określonego komunikatu na temat zaginięcia oraz informacji dotyczących poszukiwań za pośrednictwem dostępnych mediów jak radio, telewizja, internet, telefon komórkowy i nośniki reklamy zewnętrznej.

Podstawowym założeniem Child Alertu jest jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka jak największej liczby osób, co ma umożliwić natychmiastowe społeczne zaangażowanie w poszukiwania. Standardowy alert w przypadku zaginięcia dziecka trwa 12 godzin.

W Polsce uruchomiony był on zaledwie pięć razy.