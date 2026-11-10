Portret polskiego żołnierza. Dane z dwóch województw zwracają uwagę

RMF24

Kim jest statystyczny polski żołnierz? Z opublikowanych przez „Rzeczpospolitą” danych wynika, że Mazowsze oraz Warmia i Mazury wysyłają najwięcej młodych ludzi do wojska. Statystyki pokazują też, że średni wiek oficera to 39 lat, a szeregowego - 32 lata.

Najwięcej żołnierzy zawodowych pochodzi z województw: mazowieckiego oraz warmińsko-mazurskiego, a najmniej ze świętokrzyskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Co ciekawe, najwięcej chętnych do szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej także pochodzi z Mazowsza oraz Warmii i Mazur, ale też z kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego - informuje „Rzeczpospolita”.

Statystyki pokazują, że średni wiek w korpusie oficerów to 39,5 roku, w korpusie podoficerów - 40 lat, a wśród szeregowych - 32 lata.

„Średni wiek żołnierza jest zatem niższy niż średni wiek pracownika w 2026 r., który według GUS-u wynosi 43 lata” - pisze „Rzeczpospolita”.

Z informacji podanych przez dziennik wynika, że oficerowie odchodzą do cywila średnio w wieku 48 lat, a podoficerowie - 44 lat. W grupie szeregowych średnia to zaledwie 34 lata.

Obowiązkowej służby wojskowej nie ma od 16 lat. Siły Zbrojne liczą teraz ponad 223 tys. żołnierzy. Są to zawodowi żołnierze (158,5 tys.), ochotnicy z terytorialnej służby wojskowej w WOT (39 tys.), ochotnicy odbywający szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (13,5 tys.) oraz żołnierze kształcący się na uczelniach (11,5 tys.).

