Poręczenie majątkowe za "Hossa" – Arkadiusza Ł., nazywanego królem mafii wnuczkowej – zostało wpłacone. W piątek Sąd Apelacyjny w Poznaniu ma podjąć decyzję w sprawie zwolnienia "Hossa" z aresztu.

We wtorek Sąd Apelacyjny w Poznaniu rozpatrywał zażalenie obrońców “Hossa" na stosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania. Jak informowała rzeczniczka prasowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu sędzia Elżbieta Fijałkowska, "sąd utrzymał w mocy postanowienie o tymczasowym aresztowaniu".



Natomiast sąd uznał, że jeśli do 29 maja zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w łącznej kwocie 500 tys. zł, to będzie dozór policyjny, związany z obowiązkiem zgłaszania się oskarżonego trzy razy w tygodniu, oraz dodatkowo zakaz opuszczania Poznania, w którym mieszka na stałe, oraz zakaz opuszczania kraju - tłumaczyła Fijałkowska.



Dziś sędzia Fijałkowska poinformowała, że poręczenie zostało wpłacone. Na piątek zaplanowano posiedzenie sądu, na którym ma zostać podjęta decyzja w sprawie zwolnienia z aresztu Arkadiusza Ł.

Kim jest Arkadiusz Ł. "Hoss"?

Arkadiusz Ł. ps. Hoss został nieprawomocnie skazany we wrześniu ub.r. przez Sąd Okręgowy w Poznaniu na 7 lat więzienia za oszustwa dokonane metodą "na wnuczka".

Proces "króla wnuczkowej mafii" trwał ponad dwa lata. Śledczy zarzucali mu udział w grupie przestępczej i wyłudzenie lub próbę wyłudzenia w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu - w latach 2012-2014 - w sumie kilku milionów złotych w różnych walutach oraz kosztowności: biżuterii, złota i złotych monet.

Ofiarami “Hossa" były głównie osoby w podeszłym wieku, często samotne. Mężczyzna wprowadzał seniorów w błąd, pozorując bliskie pokrewieństwo lub znajomość z nimi. Miał też podawać się m.in. za funkcjonariusza policji.