Poranny alert RCB, samoloty poderwane. Atak Rosji na Ukrainę

RMF24

Tuż przed 6 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert. „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo” - czytamy w komunikacie. Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.

Rosja znów w nocy zaatakowała Ukrainę. Z tego powodu tuż przed godz. 6 rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało RCB.

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - czytamy w alercie RCB.

Taki alert wysłano do mieszkańców powiatów z województw lubelskiego i podkarpackiego.

Na Lubelszczyźnie otrzymali go mieszkańcy powiatów i miast: puławskiego, opolskiego, Lublina, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

Na Podkarpaciu alert RCB objął te miasta i powiaty: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Wojsko informuje o poderwaniu myśliwców

Po godz. 6 rano także Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że z powodu ataku Rosji na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje lotnictwo wojskowe.

„Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - czytamy w komunikacie.

Jak zapewniono, działania te mają charakter prewencyjny i są mają na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę.

Atak na Kijów, co najmniej dwie osoby nie żyją

Wcześnie rano siły rosyjskie zaatakowały pociskami balistycznymi stolicę Ukrainy, Kijów. Zginęły co najmniej dwie osoby, a sześć zostało rannych. Odłamki spadły na kilka dzielnic – poinformował burmistrz Witalij Kliczko.

Kliczko, pisząc na komunikatorze Telegram, podał, że jedna z ofiar śmiertelnych znajdowała się na parkingu szpitala położniczego. Trzy z sześciu rannych osób to pracownicy służby zdrowia. Dwie z nich są w stanie ciężkim. Uszkodzeniu uległa część elewacji szpitala, a także znajdująca się w pobliżu klinika.

„W dzielnicy Dnieprowskiej odłamki spadły na podwórko prywatnej posesji” - napisał Kliczko. „Ludzie mogą być uwięzieni pod gruzami” – dodał. Zaapelował do mieszkańców o pozostanie w schronach.

Kijowska administracja wojskowa poinformowała, że uszkodzeniu uległ 16-piętrowy budynek mieszkalny oraz domy prywatne.

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„Musimy wdrożyć sankcje wobec Rosji”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stwierdził, że ataki te powtarzają się, ponieważ presja na Moskwę jest niewystarczająca. „Każdy taki atak następuje, ponieważ presja na agresora nie stała się całkowita, a Rosja uważa, że może nadal polegać na terroryzmie balistycznym” - napisał na Telegramie Zełenski. Do ataku doszło, gdy uczestniczył w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

Prezydent Ukrainy dodał, że atak miał miejsce, gdy rozmawiał z członkami Kongresu USA o nowo zatwierdzonej ustawie o sankcjach przeciwko Rosji autorstwa Lindseya Grahama. "W tej chwili Stany Zjednoczone mają możliwość stanowczej reakcji. Potrzebujemy systemów przechwytujących pociski balistyczne, aby chronić życie. Musimy wdrożyć sankcje wobec Rosji i tych, którzy pomagają jej czerpać zyski" - dodał na komunikatorze.