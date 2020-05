Nie każdy decyduje się na zamówienie kuriera, ponieważ często wiąże się to z problemami. Brak dobrej komunikacji, wyczekiwanie na przesyłkę i za duże opłaty. Tymczasem na rynku usług kurierskich od jakiegoś czasu zrobiło się znacznie jaśniej. Dzięki firmie InPost i jej usługom można zaoszczędzić nie tylko trochę grosza ale też czas, który można spożytkować znacznie przyjemniej.

/ Materiały prasowe

Paczkomaty - to idealne rozwiązanie

Nie tylko dla osób leniwych, ale szczególnie dla tych, którzy chcą mądrze gospodarować swoim czasem i żyć bez zbędnego stresu. Wysyłka paczki nie musi kojarzyć się wcale z kolejką, lękiem o to, czy się zdąży przed pracą czy rozczarowaniem wysokością opłat. Paczkomaty to nowa jakość na rynku, która stała się znakiem firmowym marki.

Cały proces wysyłania paczki czy jej odbioru odbywa się szybko i nie jest absorbujący. Do zrealizowania transakcji potrzebny jest jedynie dostęp do internetu i zalogowanie się na stronie Managera Paczek. Można tam znaleźć mnóstwo ważnych informacji i bezproblemowo zrealizować wysyłkę.

Potrzebne są jedynie dane adresata (imię i nazwisko, adres, telefon oraz e-mail), aby móc wydrukować etykietę, którą przykleja się na paczkę. Za wysyłkę płaci się za pomocą strony, korzystając z wirtualnej skarbonki lub bezpośrednio przy danej maszynie.

W niektórych paczkomatach jest możliwość płacenia za pomocą karty bankowej, co dla wielu osób jest bardzo pomocne. Po wstukaniu indywidualnego kodu na klawiaturze paczkomatu skrytka zostanie otworzona. Dużym udogodnieniem dla klientów InPostu jest aplikacja MOBILE, która oprócz powiadomień push up o statusie realizacji wysyłki przypomina też o odbiorze paczki. Co więcej, za jej pomocą można otwierać zdalnie skrytkę używając kodu odbioru czy kodu aplikacji.

Zamów kuriera lub idź do POP-u - szybkie i tanie wysyłki

Zawsze można zamówić kuriera, który przyjedzie do domu po paczkę. Oczywiście przedtem należy wysłany przedmiot zapakować w dobrej jakości papier lub karton i zabezpieczyć mocną taśmą klejącą. Środek paczki powinien być zaopatrzony w materiały amortyzujące wstrząsy, np. styropian czy folię bąbelkową.

Procedura wysyłania paczki jest bardzo podobna, jak w przypadku samodzielnego nadawania przesyłki. Po wypełnieniu w Managerze Paczek konkretnych danych należy wydrukować etykietę i gotowe. Teraz można wybrać dwie opcję - albo zamówić kuriera, albo udać się do najbliższego punkt POP-u i zrealizować wysyłkę.

Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie jest bardzo proste i nie zajmuje wiele czasu. Inaczej mówiąc, paczki wysyła się zawsze wtedy, kiedy ma się czas i ochotę. Bez kolejek i żadnych zbędnych formalności. Trzeba wiedzieć, że InPost w najbliższej przyszłości chce wzbogacić aplikację mobilną, aby za jej pośrednictwem, można było także nadawać paczki, a nie tylko odbierać.

Jasno, klarownie i na temat

Jeśli ktoś będzie szukał informacji na temat rodzajów paczek i cen, jakie trzeba za nie zapłacić, znajdzie je na stronie InPostu. Można się tam m.in. dowiedzieć, że są trzy gabaryty paczki paczkomatowej. Każda z nich ma inne wymiary, ale nie może przekraczać wagi 25 kg. Taka przesyłka to koszt 12,99 zł!

Oprócz tego można wysyłać także większe paczki i o niestandardowych wymiarach. Każda z nich jest mierzona, ważona i dopasowana do określonego gabarytu. Paczki dłużycowe, niestandardowe i gabarytowe dostają osobne listy przewozowe. Więcej informacji, także na inne tematy związane z działalnością firmy, można znaleźć na witrynie firmowej InPostu.

Usługa Szybkie Nadania to jedyna taka na rynku. Dostępna 24/h, ekspresowa i ekonomiczna - czy można chcieć czegoś więcej?