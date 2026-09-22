„Poradnik bezpieczeństwa” do poprawki? „Będziemy rozwijać treści”

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Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział rozwijanie treści zawartych w rozesłanym do wszystkich Polaków „Poradniku bezpieczeństwa”. Ta wypowiedź padła w kontekście ostatnich ewakuacji w szkołach na wschodzie Polski, które były związane z rosyjską agresją na Ukrainę.

Kierwiński: Czujemy, że to jest ten moment

Ewakuacje w urzędach i szkołach miały miejsce w ubiegły czwartek na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wcześniej rozesłano alert o zagrożeniu z powietrza. Nastąpiło to w czasie nalotu Rosji na zachód Ukrainy, podczas którego jeden z dronów uderzył 4 km od granicy z Polską.

Sytuacja w każdej szkole jest wyjątkowa. Szkoły mają różną specyfikę, zarówno infrastrukturalną, jak i jakie dzieci tam są, np. uczniowie z niepełnosprawnościami. Wszystkie te sprawy chcemy zebrać, będąc w kontakcie z minister edukacji, i przekazać zalecenia ogólne, jak postępować w przypadku alarmu – przekazał szef resortu infrastruktury Marcin Kierwiński. Przyznał, że nie wszędzie procedury zadziałały.

Rozmawiałem z wojewodą lubelskim. W 90 procentach ewakuacje przebiegły bardzo sprawnie, ale jest jeszcze 10 procent szkół, które muszą nas szczególnie uczulać na to, że musimy jeszcze popracować nad wytycznymi – relacjonował Kierwiński.

W najbliższych dniach będziemy rozwijać treści zawarte w „Poradniku bezpieczeństwa”. Czujemy, że to jest ten moment, kiedy ta wiedza jest szczególnie potrzebna - zapowiedział szef resortu spraw wewnętrznych. Nie wyjaśnił, co w praktyce mają oznaczać te działania i czy powstanie np. zaktualizowana wersja poradnika albo jakieś dodatki.

Kierwiński podkreślał, że w Polsce budujemy odporność populacyjną. Robimy to na wzorcach skandynawskich, które mówią bardzo jasno: każdy jest elementem tej odporności. Do każdego musimy dotrzeć z wiedzą i wzbudzić w nim zapotrzebowanie na pozyskanie tej wiedzy. To będziemy robić bardzo konsekwentnie, bo wiemy, w jakich czasach żyjemy – dodał.

Jakie informacje znajdziemy w „Poradniku bezpieczeństwa”

„Poradnik bezpieczeństwa” został przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa we współpracy z ekspertami, samorządami, służbami i organizacjami pozarządowymi. Zawiera m.in. praktyczne wskazówki od tworzenia rodzinnych planów kryzysowych, zasady ewakuacji i sygnały alarmowe, a także listy kontrolne, ułatwiające przygotowanie zapasów i niezbędnego wyposażenia.

Poradnik został rozesłany w wersji drukowanej do wszystkich Polaków. Jest też dostępny na rządowych stronach.

Wpadką zakończyła się próba rozesłania linku do „Poradnika bezpieczeństwa” poprzez alert RCB. Efektem było zablokowanie na pewien czas rządowych stron internetowych, bo zainteresowanie było zbyt duże.

