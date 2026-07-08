Jeden błąd nie przekreśla matury. Kto może przystąpić do poprawki?

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Egzaminy maturalne zakończyły się już jakiś czas temu, a w środę 8 lipca absolwenci poznają ich wyniki. Co, jeśli powinęła nam się noga i któregoś z obowiązkowych egzaminów nie zdaliśmy? Możemy przystąpić do poprawki. Są jednak pewne warunki, których nie sposób ominąć.

Poprawka matury 2026. Kto może przystąpić do egzaminu i jakie są terminy? (Zdjęcie ilustracyjne)

Poprawka matury 2026. Kto może przystąpić do egzaminu i jakie są terminy? (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Najważniejsza zasada jest niezmienna: do sierpniowego terminu poprawkowego można przystąpić tylko wtedy, gdy maturzysta nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego.

Oznacza to, że:

jeśli nie zdasz jednego przedmiotu (pisemnego lub ustnego) – możesz podejść do poprawki,

jeśli nie zdasz dwóch lub więcej egzaminów – poprawa w tym samym roku nie jest możliwa i trzeba czekać do kolejnej sesji maturalnej.

Poprawka nie jest więc „drugą szansą dla wszystkich”, lecz ściśle ograniczonym mechanizmem ratunkowym dla osób, które minimalnie nie spełniły wymagań.

Kto może podejść do poprawy matury? Jak zgłosić się do poprawki?

Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który spełnia jednocześnie kilka warunków: przystąpił do wszystkich obowiązkowych egzaminów (pisemnych i ustnych), żaden z nich nie został mu unieważniony, nie zdał tylko jednego egzaminu obowiązkowego i złożył w terminie deklarację o chęci poprawy.

Deklarację tę trzeba złożyć maksymalnie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (nie później niż do 15 lipca 2026 r.). Stosowne oświadczenie składa się do dyrektora szkoły albo dyrektora OKE.

„Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2026 r.” – informuje CKE.

Terminy poprawki w 2026 roku

Poprawkowa sesja maturalna odbywa się tradycyjnie pod koniec wakacji:

część pisemna – 24 sierpnia 2026 r.,

– 24 sierpnia 2026 r., część ustna – 25 sierpnia 2026 r.

Wyniki egzaminów poprawkowych ogłaszane są 11 września.

Co, jeśli nie uda się poprawić matury?

Jeżeli poprawka w sierpniu zakończy się niepowodzeniem, absolwent ma możliwość ponownego podejścia do egzaminu dopiero w kolejnej sesji maturalnej – w maju następnego roku.