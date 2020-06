Ponad tysiąc razy interweniowali w niedzielę w całym kraju strażacy w związku z burzami i intensywnymi opadami deszczu - poinformował rzecznik komendanta głównego PSP st. kpt. Krzysztof Batorski. Najwięcej zdarzeń było na Podkarpaciu.

W sobotnie popołudnie i wieczór m.in. nad powiatem jasielskim przeszła nawałnica, która spowodowała liczne szkody, w tym podtopienia / Darek Delmanowicz / PAP

Jak poinformowała w poniedziałek Państwowa Straż Pożarna ostatniej doby strażacy brali udział w 2274 interwencjach, z czego 252 stanowiły pożary, 1884 tzw. miejscowe zagrożenia, a 138 alarmy fałszywe.



Ponad tysiąc razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic. Najwięcej interwencji związanych z pogodą odnotowano w województwie podkarpackim (525), pomorskim (81) i śląskim (75).



Wczoraj szczególnie dramatyczna sytuacja była w okolicach Jasła, gdzie spadło ponad sto litrów wody na metr kwadratowy. Straty liczone są w dziesiątkach milionów złotych.

Od północy do godz. 6 w poniedziałek odnotowano siedem interwencji związanych z pogodą. Kompanie "Krakus II" i "Kielce", które wysłano z Centralnych Odwodów Operacyjnych na Podkarpacie, by pomogły w usuwaniu skutków nawałnic, wróciły do swoich jednostek macierzystych. Na miejscu pozostała jeszcze kompania "Woda" z województwa mazowieckiego i "Rzeszów I", które pracują w powiecie jasielskim na Podkarpaciu.



Od kilku dni przez Polskę przechodzą gwałtowne burze, w trakcie których występują opady gradu i ulewne deszcze, mogące powodować wielomilionowe straty w infrastrukturze.

Instytut Meteolologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, części dolnośląskiego oraz kujawsko-pomorskiego.