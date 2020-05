Podczas teleporady lekarz online oceni stan zdrowia pacjenta, skonsultuje wyniki badań i w razie konieczności wystawi eReceptę lub eZwolnienie (L4). Jeśli jest taka potrzeba, pacjent może również wypożyczyć lub zakupić urządzenie do telemonitoringu i być pod stałym nadzorem lekarzy specjalistów.

Lekarze online w haloDoctor.pl - sieć poradni telemedycznych to dostęp do ponad 400 lekarzy i specjalistów prawie 50 specjalizacji. O dowolnej porze dnia i nocy (24/7), bez względu na miejsce zamieszkania pacjent znajdzie pomoc lekarza online. Sieć poradni telemedycznych haloDoctor.pl to także możliwość konsultacji online z fizjoterapeutą, dietetykiem, psychoterapeutą, czy dostęp do zdalnej opieki pielęgniarskiej. Ponadto, jako pierwsi na rynku, w ramach świadczeń telemedycznych w haloDoctor.pl oferujemy pacjentom możliwość wypożyczenia sprzętu do stałego telemonitoringu zdrowia.

Rozwój telemedycyny to epokowa zmiana w polskim systemie ochrony zdrowia - mówi Rafał Piszczek, z Centrum Badawczo-rozwojowego Biostat® , właściciela sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl oraz Medfile S.A.

Udostępnienie systemu telemedycznego zbiegło się z epidemią COVID-19, która znacząco spopularyzowała teleporady. Dostrzegł to również NFZ, zachęcając lekarzy do realizacji świadczeń telemedycznych. Na podstawie przeprowadzonych analiz, podczas teleporady można rozwiązać ponad 60% spraw. Rozbudowując ofertę usług telemonitoringu ten wskaźnik może jeszcze ulec powiększeniu. Konsultacje lekarskie online to dziś realna alternatywa dla tradycyjnych wizyt w przychodniach zdrowia, oferując wiele korzyści, których nie może zaoferować tradycyjna wizyta. Cyfryzacja służby zdrowia pozwala lekarzom na wystawienie takich dokumentów jak zwolnienie lekarskie online czy recepta online - dodaje Rafał Piszczek.

Korzyści teleporad w haloDoctor.pl :

Ekspresowa Recepta online

eZwolnienie (L4 online)

Dostęp do kilkuset lekarzy i specjalistów przez 365 dni w roku (w systemie 24/7)

Szybki termin wizyty z natychmiastową rezerwacją w terminarzu

Wygodna forma komunikacji z lekarzem online

Dostęp do opieki medycznej bez kolejek

Możliwość przesyłania wyników w trakcie teleporady

Automatyczna dokumentacja wizyt i kartoteka pacjenta, z natychmiastowym wglądem w historię choroby

Szybkie i bezpieczne płatności za eWizytę u lekarza (np. PayU).

Telemedycyna rozwiązaniem na dostęp do lekarzy w czasie pandemii COVID-19

Udzielanie porad za pośrednictwem świadczeń telemedycznych jako główną formę opieki lekarskiej zalecają zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i NFZ. Podobne stanowisko wydała również Naczelna Izba Lekarska, działająca z Ministerstwem Zdrowia w ramach Telemedycznej Grupy Roboczej. Niezależnie od wybranej formy świadczenia teleporady (telekonsultacja, wideo rozmowa, chat z lekarzem), polskie prawo umożliwia świadczenia telemedyczne. Są one również refundowane przez NFZ.



W trakcie teleporady lekarze zawsze udzielają porad lekarskich zgodnie z posiadaną wiedzą. Podczas konsultacji lekarskiej online lekarz może przeprowadzić wywiad oraz wykonać możliwe na odległość badania. Po ocenie stanu pacjenta, w razie takiej konieczności wystawi eReceptę oraz eZwolnienie, potocznie zwane L-4. Dlatego należy podkreślić, że porada telemedyczna jest równoprawnym świadczeniem zdrowotnym, na zasadach analogicznych do osobistej wizyty w przychodni medycznej.

W związku z pandemią koronawirusa wiele przychodni POZ ograniczyło znacząco lub wręcz zawiesiło działalność. Również gabinety lekarzy specjalistów są zdecydowanie trudniej dostępne dla pacjentów. Dlatego obecnie porady lekarskie odbywają się w głównej mierze w postaci teleporad.

Jak skorzystać z teleporady u lekarza online

Teleporady u lekarza online oferują wiele korzyści pacjentom. Z ich perspektywy zaletą jest m.in. możliwość konsultacji wyników badań, które można przesłać podczas porady. Jeśli lekarz w trakcie odbywanej konsultacji lekarskiej uzna, że nie ma konieczności badania fizykalnego, szybko i sprawnie może zalecić dalsze leczenie oraz wystawić eReceptę i eZwolnienie (L-4). Co ważne, samą eReceptę również łatwiej się przedłuża. Lekarz może ją przepisać aż z rocznym terminem ważności. Bez konieczności wychodzenia z domu i ryzyka zakażenia się koranawirusem w placówce medycznej.

Żeby skorzystać z eWizyty w sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl wystarczy dostęp do internetu lub zwykłego telefonu. W haloDoctor.pl pacjenci przez całą dobę mają dostęp do ponad 400 lekarzy i specjalistów. Wystarczy znaleźć lekarza specjalistę spośród prawie 50 specjalizacji, zarezerwować dogodny termin w dostępnym kalendarzu online lub od razu skorzystać z eWizyty. Z każdym kolejnym tygodniem w sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl przybywa lekarzy, dzięki czemu pacjenci mają zapewnioną przez cały czas (w systemie 24/7) najbardziej kompleksową opiekę medyczną w Polsce, bez jakichkolwiek ograniczeń. W haloDoctor.pl pacjent uzyska pomoc od m.in. lekarzy kardiologów, onkologów, psychiatrów, pielęgniarek, czy fizjoterapeutów.

Całodobowy telemonitoring pacjenta

Telemedycyna to nie tylko porady lekarskie online, ale szereg rozwiązań, jakie może otrzymać pacjent w ramach zdalnej opieki.

W haloDoctor.pl pacjent może skorzystać z możliwości wypożyczenia sprzętu telemedycznego do diagnostyki. Zapewnia on całodobowy monitoring zdrowia przez zespół doświadczonych lekarzy i ratowników medycznych. Jednym z takich rozwiązań jest m.in. zdalne monitorowanie pracy serca z domowym aparatem EKG. Co ważne, przeprowadzenie badania jest proste i nie wymaga specjalistycznej wiedzy ze strony pacjenta. Otrzyma on urządzenie przesyłką kurierską, następnie skorzysta z konsultacji lekarskiej i kiedy tylko zechce, będzie mógł dokonać badania swojego serca. Wszystkie zebrane dane już w czasie rzeczywistym trafią do centrum telemedycznego, które czuwa nad bezpieczeństwem pacjentów.

W razie wątpliwości pacjent w każdej chwili może również zadzwonić do centrum telemedycznego, aby skonsultować wyniki EKG z personelem medycznym. W odróżnieniu od innych tego typu rozwiązań, w haloDoctor.pl pacjent uzyskuje dostęp do urządzenia aż na miesiąc. Podczas gdy w wielu innych konkurencyjnych podmiotach za tą samą cenę można realizować badanie tylko kilka dni.

Dostarczane urządzenia telemedyczne ponadto cechują się wysoką jakością, umożliwiając m.in. zapis EKG z sześciu odprowadzeń kończynowych. Telemonitoring to szczególnie polecane rozwiązanie dla osób po przebytych zawałach, czy z niewydolnością i zaburzeniami rytmu serca. Prewencyjne wykonywanie badania pracy serca jest również wskazane dla osób z nieprawidłowymi wartościami ciśnienia, czy z powtarzającymi się zawrotami głowy.

Teleporada u lekarza online jest naprawdę prosta. Jeśli pacjent posiada wyniki wcześniejszych badań w formie plików elektronicznych, może przesłać je do konsultacji lekarzowi. Dokumentację lub wydruki można zeskanować, lub sfotografować smartfonem. Dodatkowo w bezpieczny sposób na platformie haloDoctor.pl pacjent może przesłać przygotowaną dokumentację medyczną lekarzowi. Umożliwia to lekarzowi na zapoznanie się z historią choroby oraz przepisanie nowych leków, które nie będą wchodzić w interakcję z obecnie zażywanymi. Niektórzy pacjenci mogą mieć wątpliwości, czy lekarz online może prawidłowo ocenić stan zdrowia na odległość. Nic bardziej mylnego, ponieważ w przypadku wątpliwości lekarza zaleci on wizytę stacjonarną w gabinecie. Ponadto dzięki możliwości samodzielnego badania stanu zdrowia możemy pogłębić swoją wiedzę o naszym zdrowiu i zadbać o nasze bezpieczeństwo. W zakresie rozwoju usług telemotoringu za pomocą urządzeń do zdalnej diagnostyki spodziewamy się największych zmian i popularyzacji tego typu rozwiązań w nieodległej przyszłości - dodaje Rafał Piszczek.

Przez pierwsze miesiące działania naszej sieci teleporadni haloDoctor.pl, pacjenci w głównej mierze zgłaszali się do lekarzy online, gdy potrzebowali uzyskać eReceptę. Należy jednak pamiętać, że nieskomplikowana procedura jej wystawienia nie oznacza, że ją otrzymamy. Lekarz wystawia eReceptę podczas teleporady tylko w uzasadnionych przypadkach - podkreśla Rafał Piszczek.

Jak otrzymać eReceptę lub eZwolnienie (L-4)

Niezależnie czy jest to eWizyta, czy tradycyjna porada w gabinecie, każda decyzja lekarza jest tak samo ważna i jest podejmowana w oparciu o przeprowadzony wywiad z pacjentem oraz opiera się na rzeczywistych objawach. Otrzymanie eRecepty podczas konsultacji lekarskiej online oznacza, że zostanie ona dostarczona w formie wiadomości SMS z kodem lub za pomocą wiadomości e-mail z gotowym blankietem PDF. Procedura uzyskania eZwolenia (L-4) jest podobna i po upewnieniu się przez lekarza, że przerwa w pracy dla pacjenta jest uzasadniona, wystawi on powyższy dokument.



Wystawione eZwolnienie zostanie wysłane automatycznie do pracodawcy i ZUS, dzięki czemu pacjent nie musi osobiście dostarczać dokumentu pracodawcy. Co ważne, do otrzymania eZwolnienie nie jest wymagane posiadanie Internetowego Konta Pacjenta. Jednakże osoby mające już takie konto, uzyskają wgląd do historii otrzymanych zwolnień lekarskich.

Teleporady w przychodniach POZ

Teleporady coraz częściej są dostępne w placówkach POZ i gabinetach lekarzy rodzinnych. Jest to rozwiązanie nie tylko na czas pandemii COVID-19, ale także możliwość zwiększenia zysków placówki medycznej. Realizacja porad w formie konsultacji online pozwala przy zachowaniu tej samej jakości świadczonych usług na obsługę większej liczby pacjentów dzięki automatyzacji przebiegu porady medycznej (np. poprzez szybsze wystawianie niezbędnej dokumentacji). Taka teleporada będzie rozliczana w ramach umowy z NFZ. Refundacja świadczenia dotyczy również porad w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Zaletą teleporad w haloDoctor.pl jest łatwość dołączenia do systemu. Ponadto korzystanie z nowoczesnego oprogramowania do gabinetu lekarskiego nie wymaga zatrudnienia informatyków i zakupu dodatkowego sprzętu do świadczenia teleporad. Placówki POZ mogą również otrzymać 80% dofinansowania na zakup oprogramowania do świadczenia teleporad, zgłaszając się do swojego oddziału NFZ. Warto podkreślić, że NFZ dopuszcza rozliczanie teleporad również w innych zakresach niż wizyta u lekarza rodzinnego, czy u lekarza specjalisty. Możliwa jest m.in. opieka psychiatryczna, leczenie uzależnień i świadczenie porad w ramach programów lekowych. W ramach kontraktu NFZ w formie teleporad mogą również być udzielane świadczenia pielęgniarskie i położne.

Korzyścią sieci poradni telemedycznych haloDoctor.pl dla placówek medycznych jest możliwość skorzystania z integracji w systemie Medfile®. W przygotowaniu do rozpoczęcia udzielania świadczeń telemedycznych pomocą służą konsultanci Medfile®, którzy krok po kroku przeprowadzą placówkę medyczną w sposobie korzystania z systemu.

Sieć teleporadni haloDoctor.pl jest otwarta na współpracę z wszystkimi lekarzami, poradniami i gabinetami lekarskimi. To najtańszy i najszybszy sposób na modernizację i usprawnienie prowadzonej działalności. Umożliwia on ujednolicenie systemu rezerwacji online, połączonego z tradycyjną rejestracją telefoniczną, aż po zarządzanie pracą personelu i automatyzację przechowywania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Rozwiązanie jest w pełni zgodne z rządowymi założeniami projektu eZdrowie i pozwala na kompleksowe świadczenie usług telemedycznych - wyjaśnia Rafał Piszczek.

Lekarze, specjaliści i poradnie POZ, korzystając z sieci teleporadni haloDoctor.pl zyskują dostęp do:

zyskują dostęp do: Podłączenia do systemu eZdrowie (P1)

Fakultatywny dostęp do programu dla gabinetów lekarskich Medfile ®

Automatyzację wystawiania eRecept i eZwolnień (L-4)

Interaktywny kalendarz wizyt i system rezerwacji

Elektroniczną obsługę kartotek pacjentów

System do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

www.halodoctor.pl

Kompleksowe rozwiązanie dla Pacjenta i Lekarza dostępne 24 godziny na dobę. W haloDoctor dostępnych jest o każdej porze i godzinie dla pacjenta ponad 400 lekarzy.

Dla lekarzy i poradni: Sieć poradni telemedycznych umożliwia lekarzom i specjalistom udzielania porad telemedycznych online z dowolnego miejsca na ziemi. Aktywacja halodoctor.pl wymaga posiadania tylko komputera z dostępem do Internetu i telefonu.

