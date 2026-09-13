Ponad 3 tys. nowych miejsc w akademikach. Ruszają inwestycje

RMF24

14 umów w ramach programu Budownictwa Społecznego i Komunalnego zawarto w 2026 roku, dzięki czemu powstanie ponad 3 tys. nowych lub zmodernizowanych miejsc dla studentów. Poinformował o tym prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj. Najwięcej nowych miejsc zakwaterowania powstanie we Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach i Krakowie.

W akademikach powstanie ponad 3 tys. nowych lub zmodernizowanych lokali dla studentów.

„Pierwszy etap programu wsparcia inwestycji w domy studenckie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego wchodzi w decydującą fazę. Na budowę nowej i modernizację istniejącej już struktury przeznaczono ponad pół miliarda złotych” - przekazał Bank Gospodarstwa Krajowego.

„W 2026 roku zawarto 14 umów, w ramach których powstanie 2 446 pomieszczeń dla studentów, 3 267 miejsc służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych studentów i doktorantów. Łączna przewidywana wartość tych przedsięwzięć wynosi 578 mln zł, z czego 463 mln zł stanowi kwota wsparcia z programu BSK” - poinformował, cytowany w komunikacie banku, prezes Czekaj. Największa skala inwestycji obejmie m.in. Wrocław, Warszawę, Gliwice i Kraków.

Tyle zapłacą studenci w nowym roku za akademik czy mieszkanie. Niektóre ceny zwalają z nóg Akademik czy mieszkanie 2026/2027? Sprawdzamy, ile studenci zapłacą za miejsce w domu studenckim, prywatny akademik, pokój oraz kawalerkę. Ceny najmu w największych miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, sięgają nawet kilku tysięcy złotych…

Cytowany w komunikacie minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek zwrócił uwagę, że w zasobie uczelni nadzorowanych przez resort jest „wiele miejsc wymagających modernizacji instalacji technicznych, poprawy warunków sanitarnych, wdrożenia nowoczesnych systemów bezpieczeństwa czy dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.

„Do tego dochodzi potrzeba tworzenia nowych domów studenckich, bo zainteresowanie nimi stale rośnie. Dlatego program BSK jest ważnym impulsem inwestycyjnym, bo pozwala uczelniom nie tylko podnosi standard istniejącej infrastruktury, ale także rozwijać bazę mieszkaniową odpowiadającą na potrzeby współczesnych studentów” - stwierdził Kulasek.

Fundusz Dopłat zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera budownictwo poprzez finansowanie projektów, które zwiększają zasoby lokali mieszkalnych. Prawo, po nowelizacji, umożliwia przeznaczenie do 10 proc. środków funduszu na inwestycje w domy studenckie. Wysokość wsparcia finansowego wynosi maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji lub 90 proc. kosztów, jeżeli budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Wsparcie jest bezzwrotne.

BGK podejmuje decyzję o finansowym wsparciu inwestycji na podstawie wniosku złożonego przez uczelnię. Bank uruchamia środki w ciągu 60 dni od momentu podpisania umowy. Na realizację inwestycji uczelnie mają 36 miesięcy.