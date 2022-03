W niedzielę w punkcie na PGE Narodowym w Warszawie nadano obywatelom Ukrainy 1503 numery PESEL. W sumie w weekend nadano ich 2623 - poinformowało biuro prasowe stołecznego ratusza.

Kolejka oczekujących przed punktem nadawania numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy na Stadionie Narodowym w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

W niedzielę punkt na PGE Narodowym był czynny od 8 do 17, gdyż - jak wskazano - trzeba było obsłużyć zarówno osoby, które zapisały się w sobotę, jak i przyjąć wnioski z niedzieli od kolejnych chętnych. Warszawski ratusz podkreśla, że każdy obywatel Ukrainy otrzyma numer PESEL w kolejnych terminach, nie tracąc przy tym zagwarantowanych praw.

W weekend nadawaniem PESEL zajmowało się 60 urzędników oddelegowanych przez ratusz. Wkrótce mają do nich dołączyć urzędnicy administracji rządowej.



W wypełnianiu dokumentów uchodźcom pomagali wolontariusze i tłumacze. Na miejscu można było zrobić bezpłatne, spełniające określone parametry zdjęcia - u fotografów lub w fotobudce. W niedzielę z tej możliwości skorzystało 468 osób. Dostępne były także kserokopiarki do powielenia koniecznych do złożenia dokumentów. Oczekujący mieli dostęp do wody, a dzieci - kącika zabaw, kredek i malowanek. PGE Narodowy zapewnił też pokój dla matek z małymi dziećmi.

"Od poniedziałku do piątku punkt na stadionie będzie czynny w godzinach od 8.00 do 16.00. Będą też działały punkty w urzędach dzielnic" - poinformowało biuro prasowe warszawskiego ratusza.

Numer PESEL mogą otrzymywać osoby, które w związku z wojną przybyły od 24 lutego na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy. Do wniosku należy dołączyć m.in.: wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę; dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej; adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego - do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości; fotografię spełniającą określone parametry.