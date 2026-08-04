Pomoc szyta na miarę. Poznaliśmy zasady bonu senioralnego

RMF24

Poznaliśmy rządowy projekt dotyczący bonu senioralnego. Aby go otrzymać, senior będzie musiał podpisać umowę z gminą. Zakres pomocy zostanie dopasowany do jego rzeczywistych potrzeb.

Ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej wejdzie w życie 7 sierpnia. Projekt rozporządzenia, które pozwoli na wdrożenie Programu Bonu Senioralnego, przygotowała pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Bon senioralny - zasady

Dokument opublikowany we wtorek określa, jak będzie działał program bonu senioralnego.

O przyznaniu wsparcia zdecyduje przede wszystkim to, jak bardzo senior potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Pod uwagę będą brane m.in. trudności z poruszaniem się, przygotowywaniem i jedzeniem posiłków, ubieraniem się, dbaniem o higienę, przyjmowaniem leków, kontrolowaniem zdrowia, prowadzeniem domu, utrzymywaniem aktywności fizycznej i intelektualnej, kontaktu z przyrodą oraz uczestnictwem w życiu społecznym i kulturalnym.

Liczba i rodzaj usług zostaną ustalone indywidualnie w umowie między seniorem a gminą. Dzięki temu pomoc ma odpowiadać zarówno potrzebom konkretnej osoby, jak i możliwościom danej gminy.

Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Będzie oznaczał możliwość skorzystania z określonych usług pomocowych, na przykład:

pomocy przy ubraniu się,

przygotowaniu posiłków,

utrzymaniu porządku w domu,

załatwieniu spraw związanych ze zdrowiem,

utrzymaniu kontaktu z rodziną, znajomymi i otoczeniem.

Wsparcie będzie miało charakter krótkoterminowy — usługi będą mogły trwać maksymalnie dwa tygodnie.

Program zostanie sfinansowany z budżetu państwa. W latach 2026–2028 przeznaczono na niego łącznie 1 miliard złotych: 100 mln zł w 2026 roku, 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Pieniądze trafią do gmin za pośrednictwem wojewodów.

Które gminy dostaną pieniądze jako pierwsze?

W pierwszej kolejności wsparcie mają otrzymać gminy, które obecnie w ogóle nie oferują publicznych usług opiekuńczych. Następne będą te, które pomagają niewielkiej liczbie osób (do 10 seniorów), a później gminy, gdzie według prognoz liczba osób starszych rośnie najszybciej.

Gminy nie będą mogły wykorzystywać bonu senioralnego jako zamiennika dla już istniejących usług opiekuńczych — ma on być dodatkową formą pomocy, a nie ich zastępstwem.

Kto może skorzystać z bonu?

Z bonu będą mogły skorzystać osoby, które:

ukończyły 65 lat,

są obywatelami Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),

mają średni dochód nieprzekraczający 3410 zł.

Program będzie uruchamiany stopniowo, zaczynając od miejsc, w których seniorzy nie mają obecnie dostępu do publicznej opieki.