Pomoc szyta na miarę. Poznaliśmy zasady bonu senioralnego

Ustawa o osobach starszych i koordynacji opieki długoterminowej wejdzie w życie 7 sierpnia. Projekt rozporządzenia, które pozwoli na wdrożenie Programu Bonu Senioralnego, przygotowała pełnomocnik rządu ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Bon senioralny - zasady
Dokument opublikowany we wtorek określa, jak będzie działał program bonu senioralnego.
O przyznaniu wsparcia zdecyduje przede wszystkim to, jak bardzo senior potrzebuje pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Pod uwagę będą brane m.in. trudności z poruszaniem się, przygotowywaniem i jedzeniem posiłków, ubieraniem się, dbaniem o higienę, przyjmowaniem leków, kontrolowaniem zdrowia, prowadzeniem domu, utrzymywaniem aktywności fizycznej i intelektualnej, kontaktu z przyrodą oraz uczestnictwem w życiu społecznym i kulturalnym.
Liczba i rodzaj usług zostaną ustalone indywidualnie w umowie między seniorem a gminą. Dzięki temu pomoc ma odpowiadać zarówno potrzebom konkretnej osoby, jak i możliwościom danej gminy.
Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce. Będzie oznaczał możliwość skorzystania z określonych usług pomocowych, na przykład:
- pomocy przy ubraniu się,
- przygotowaniu posiłków,
- utrzymaniu porządku w domu,
- załatwieniu spraw związanych ze zdrowiem,
- utrzymaniu kontaktu z rodziną, znajomymi i otoczeniem.
Wsparcie będzie miało charakter krótkoterminowy — usługi będą mogły trwać maksymalnie dwa tygodnie.
Program zostanie sfinansowany z budżetu państwa. W latach 2026–2028 przeznaczono na niego łącznie 1 miliard złotych: 100 mln zł w 2026 roku, 400 mln zł w 2027 roku i 500 mln zł w 2028 roku. Pieniądze trafią do gmin za pośrednictwem wojewodów.
Które gminy dostaną pieniądze jako pierwsze?
W pierwszej kolejności wsparcie mają otrzymać gminy, które obecnie w ogóle nie oferują publicznych usług opiekuńczych. Następne będą te, które pomagają niewielkiej liczbie osób (do 10 seniorów), a później gminy, gdzie według prognoz liczba osób starszych rośnie najszybciej.
Gminy nie będą mogły wykorzystywać bonu senioralnego jako zamiennika dla już istniejących usług opiekuńczych — ma on być dodatkową formą pomocy, a nie ich zastępstwem.
Kto może skorzystać z bonu?
Z bonu będą mogły skorzystać osoby, które:
- ukończyły 65 lat,
- są obywatelami Polski, Unii Europejskiej (lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej albo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej),
- mają średni dochód nieprzekraczający 3410 zł.
Program będzie uruchamiany stopniowo, zaczynając od miejsc, w których seniorzy nie mają obecnie dostępu do publicznej opieki.