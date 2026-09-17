Polskie myśliwce znowu w akcji. Kolejny atak na Ukrainę

RMF24

Polska znowu poderwała myśliwce. Jak poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ, ma to związek z kolejnymi uderzeniami Rosji na cele w Ukrainie. Operacje lotnicze w Lublinie i Rzeszowie były wstrzymane. Porty lotnicze wznowiły działalność po godz. 20.

„Uwaga. W związku z kolejnymi uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą środków napadu powietrznego na cele w centralnej części Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej prewencyjnie operuje lotnictwo wojskowe” - przekazał DORSZ w komunikacie.

Jak dodano, „naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości”.

DORSZ podkreśla, że działania lotnictwa wojskowego mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie oraz ochronę polskiej przestrzeni powietrznej.

Z kolei Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała, że w związku z działaniami lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

Tuż po godz. 20 PAŻP przekazał, że lotniska wznowiły operacje.

Wojsko już dziś raz poderwało myśliwce

Dziś koło południa wojsko zaobserwowało drona o napędzie odrzutowym, w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej.

Rzecznik Dowództwa Operacyjnego RSZ ppłk Jacek Goryszewski przekazał, że dron spadł 4 km od granicy. Właśnie dlatego, że był to szybko zbliżający się do polskiej granicy dron odrzutowy, poderwano myśliwce.

Mieszkańcy województwa podkarpackiego i lubelskiego otrzymali alerty RCB.