Elektromobilność to już nie tylko futurystyczny projekt. Wiele firm motoryzacyjnych przestawiło swoją produkcję na samochody elektryczne lub hybrydy. Teraz wyzwaniem jest powstanie infrastruktury koniecznej do szybkiego i bezproblemowego ładowania. Podejmuje je polska firma ZPUE S. A., która właśnie otworzyła w Pszczynie Centrum Elektromobilności.

Wstęgę przecina Prezes Zarządu Michał Wypychewicz, za nim stoją założyciele ZPUE, Bogusław i Małgorzata Wypychewicz / Materiały prasowe

Ogólnodostępny licznik elektromobilności pokazuje, że właśnie zbliżmy się do 30 tysięcy samochodów z napędem elektrycznym na polskich drogach. Przez ostatnie dwa lata liczba osobowych EV przypadających na jedną stację ładowania wzrosła ponaddwukrotnie. Dlatego potrzebujemy decyzji i działań wspierających rozwój infrastruktury ładowania.

Jest to filar elektromobilności i gwarancja zmiany statusu pojazdu elektrycznego z ciekawostki na rozwiązanie powszechnie dostępne. Aby wesprzeć ten proces ZPUE S. A., rodzinna firma z centralą we Włoszczowie, w nowo otwartym pierwszym całkowicie polskim Centrum Elektromobilności w Pszczynie będzie produkować 1000 stacji ładowania pojazdów elektrycznych rocznie.

A to dopiero pierwszy z trzech etapów rozbudowy tego zakładu produkcyjnego, z którego docelowo będzie wyjeżdżać 5000 stacji rocznie.

Firma ZPUE S.A. dzięki innowacjom i poszukiwaniu nowych rozwiązań jest liderem na rynku zaawansowanych urządzeń elektroenergetycznych w Polsce i za granicą. Właśnie wkracza w 35. rok działalności, swoje urządzenia eksportuje do trzydziestu krajów na świecie.

ZPUE ma w Polsce pięć fabryk, zatrudnia blisko 3000 pracowników. Błyskawicznie zauważa i reaguje na zmiany zachodzące w gospodarce oraz tworzy nowe trendy, dlatego Pszczyna została wybrana na kluczowe miejsce produkcji ładowarek do EV. Dlaczego właśnie to miasto? Z powodu bardzo dobrej lokalizacji zarówno dla wymogów logistyki krajowej jak i międzynarodowej.

W pierwszym etapie 1000 stacji ładowania rocznie, a później 5000 będzie opuszczało Centrum Elektromobilności w Pszczynie / Materiały prasowe

Technologiczna przewaga ładowarek od ZPUE

W pierwszym polskim Centrum Elektromobilności będą produkowane ładowarki samochodowe typu EV-C, które oferują moc ładowania do 150 kW. Są zasilane prądem stałym, pozwalającym na szybkie ładowanie pojazdów elektrycznych. Zostały zaprojektowane tak, by dało się je łatwo skalować. Można więc zamówić dla firmy stacje DC o mocy 50 kW, a kiedy będzie potrzeba jej zwiększenia, to nie ma konieczności wymiany urzadzenia, ponieważ w tej samej ładowarce można podwoić czy potroić moc. Elastyczność zastosowań ma niebagatelne znaczenie przy stale rozwijającym się rynku samochodów elektrycznych.

Te produkty mają nie tylko przewagę technologiczną. ZPUE postawiła także na nowoczesny, estetyczny design, wpisujący się w aktualne trendy architektoniczne. Stacje ładowania są wykonane z trwałych materiałów, z interfejsem przyjaznym dla użytkownika. Ta elastyczność zastosowań ma niebagatelne znaczenie przy stale rozwijającym się rynku samochodów elektrycznych.

Produkcja stacji ładowania w Pszczynie oznacza wybór świetnej lokalizacji dla wymogów logistyki krajowej i międzynarodowej. / Materiały prasowe

HUB-y ładowania zastąpią stacje benzynowe

Pojedyncze stacje ładowania, to jednak nie wszystko. Potrzebujemy odpowiedników obecnych stacji benzynowych, a więc tysięcy miejsc w przestrzeni publicznej, w których kierowcy "elektryków" będą mogli szybko naładować baterię swojego samochodu. Za największe w Polsce wyzwanie i wąskie gardło w tym procesie Michał Wypychewicz, prezes ZPUE S. A. uważa obecny stan sieci elektroenergetycznej.

Cytat Stacje ładowania to potężne moce. 5 domków jednorodzinnych, które trzeba zasilić prądem, można porównać do zasilania 1 stacji. Będziemy więc potrzebować dużej mocy do wykorzystania w krótkim przedziale czasu. Rozwiązaniem są HUB - y ładowania, czyli cała infrastruktura stacji w połączeniu z magazynami energii. Stan sieci na dzisiaj jest słaby. Chodzi więc o to, żeby nie przewymiarowywać infrastruktury, skrócić drogę przesyłu energii i wykorzystać energię z OZE.

ZPUE ma takie rozwiązania, które są konieczne, żeby elektromobilność dynamicznie się rozwijała, a ładowanie baterii w samochodzie nie trwało więcej niż pół godziny. To komplet urządzeń do wielostanowiskowego ładowania samochodów elektrycznych. W skład EV-HUB wchodzi infrastruktura zasilająca, czyli stacja transformatorowa, rozdzielnica SN i nN, magazyn energii oraz stacje ładowania. Prąd do ładowania pochodzi z odnawialnych źródeł energii, jest przechowywany w magazynie energii i pobierany przy "tankowaniu" pojazdu.

O zaletach pojazdów elektrycznych dla powstrzymania zmian klimatycznych można mówić wtedy, gdy prąd do ładowania ich baterii będzie mieć źródło w zielonej, czyli odnawialnej energii. A to dla zarządzających tą firmą i jej pracowników jest priorytetem.

Cytat Nie wydobędziemy się z kryzysu paliw kopalnych, jeśli nie podniesiemy poprzeczki naszego funkcjonowania w otoczeniu. To odpowiedzialność wobec nas samych, ale też wobec przyszłych pokoleń. Jeśli nie chcemy walczyć o ropę, węgiel i inne surowce, musimy jako biznes i społeczeństwo znaleźć odpowiedź na te wyzwania. ZPUE jako firma elektroenergetyczna nie jest w stanie rozwiązać wszystkich problemów, ale jesteśmy w stanie rozwiązać jeden z kilku. To jest mobilność.

Uroczystość oficjalnego otwarcia polskiego Centrum Elektromobilności ZPUE S. A. / Materiały prasowe

Przyszłość już tu jest!

podkreślał w czasie uroczystości otwarcia Centrum Elektromobilności w Pszczynie prezes Wypychewicz.

Stacje ładowania samochodów elektrycznych i magazyny energii ZPUE S.A. zaprezentowała w kwietniu 2022 roku na największych targach nowych rozwiązań w elektroenergetyce - EES EUROPE w Monachium. Ta impreza jak w soczewce pokazała, że świat w tej dziedzinie zmierza w kierunku projektowania instalacji pomagających magazynować energię oraz wszystkiego, co wspomaga rozwój elektromobilności.

Magazyny Energii ZPUE S.A. to sposób na lepsze wykorzystanie energii pochodzącej z OZE / Materiały prasowe

Doskonale rozumie to i obserwuje zmiany w elektroenergetyce na przestrzeni blisko 35 lat działalności firmy, jej założyciel, Bogusław Wypychewicz.

Cytat Automatyzacja i minimalizacja urządzeń oraz automatyzacja i komputeryzacja sieci energetycznych już były dużymi zmianami. Pierwszą przełomową było natomiast wejście w energię odnawialną pochodzącą z wiatru i słońca. ZPUE S.A. ma dzisiaj przyjemność uczestniczyć w dwóch kolejnych przełomowych momentach dla światowej energetyki. To magazynowanie energii, bez którego nie da się funkcjonować i zarządzać energią odnawialną na szeroką skalę. Drugim przełomem są samochody elektryczne, czyli e-mobility - podkreśla Bogusław Wypychewicz.

Magazyny energii jeszcze niedawno traktowano jako atrakcyjną nowość. Dzisiaj dynamicznie rozwijają się na całym świecie, także w Polsce i zainteresowanie nimi wyraźnie rośnie. EES EUROPE w Monachium dało ZPUE okazję zaprezentowania międzynarodowej publiczności wielofunkcyjności tych instalacji. A więc nie tylko magazynowanie, ale i oddawanie energii w dowolnym atrakcyjnym cenowo momencie, wspomaganie stacji ładowania samochodów, współpracę z farmami wiatrowymi i fotowoltaicznymi.

Dzisiaj jest już oczywiste, że transformacja energetyczna powiedzie się, jeśli energia elektryczna i ciepło będą wytwarzane przy użyciu odnawialnych źródeł energii w połączeniu z rozbudowaną infrastrukturą magazynową. Ten innowacyjny kierunek, który ZPUE S. A. obrała, wpisuje się w dziejącą się na naszych oczach energetyczną przebudowę świata.