Ponad 3 tysiące uczniów z 13 polskich miast ustanawiało dziś rekord Guinnessa w rozwiązywaniu krzyżówki. To inicjatywa uczelni technicznych z okazji przypadającego dzisiaj (28.03) Ogólnopolskiego Dnia Inżynierii Materiałowej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Inżynieria materiałowa w praktyce

Zadania były różne, ale hasło główne było takie samo. Tematem przewodnim obchodów święta inżynierii materiałowej były "materiały inteligentne". Krzyżówkę rozwiązywano m.in. na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Inżynierii Materiałowej. W wydarzeniu wzięło udział blisko 50 uczniów z jednego z liceów na Podkarpaciu.

Było dziesięć haseł, wcześniej odbył się wykład, dzięki któremu łatwiej było rozwiązać zadania. Uważam, że to świetna inicjatywa. Mogliśmy zdobyć nową wiedzę, a to, że będziemy wpisani do Księgi Rekordów Guinnessa, jest niezwykle ekscytujące - mówią Kinga i Natalia z liceum na Podkarpaciu.

Mnie bardzo interesują takie przedmioty jak chemia czy fizyka. Jak wrócę do domu, na pewno pomyślę, że to niezwykłe, że brałem udział w ustanawianiu rekordu - dodaje Dawid, jeden z licealistów. Oprócz ustanawiania rekordu, w kilkunastu instytucjach szkolnictwa wyższego w całej Polsce przez cały dzień odbywały się wykłady, warsztaty i pokazy.

Uczniowie ustanowili rekord Guinnessa w Polsce / Agata Guz / RMF FM - reporter

Pokazy naukowe i promocja nauki

Pokazujemy, że jajka świecą w świetle UV. Takie nietypowe doświadczenia, warsztaty i pokazy promują naukę. Gdy ja wybierałem szkołę, nie spotkałem się z takim podejściem, dopiero na studiach zakochałem się w chemii - mówi Aleks, student i członek koła naukowego na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej.

Krzyżówkę rozwiązywali uczniowie szkół ponadpodstawowych w kilkunastu polskich miastach - w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gliwicach, Chorzowie, Częstochowie, Rzeszowie, Bielsku-Białej, Lublinie, Łodzi, Warszawie i Szczecinie.