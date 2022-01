Przedsiębiorcy w ostatnim czasie niejednokrotnie musieli się mierzyć zarówno z drobnymi, jak i dużymi zmianami w przepisach podatkowych. Polski Ład to zapewne zmiana przełomowa w tym zakresie. Zapisz się już dziś na darmowy webinar organizowany przez Comarch, który odbędzie się 13 stycznia 2022 roku i zobacz, jak Polski Ład wpłynie na funkcjonowanie Twojej firmy. Dowiesz się także, jak programy Comarch ERP zostały przystosowane do obsługi nowych przepisów.

/ Materiały prasowe

Polski Ład - rewolucja w podatkach

Polski Ład, jak można przeczytać we wstępie do programu, to kompleksowa strategia przezwyciężenia skutków pandemii COVID-19. To plan gospodarczej odbudowy kraju i nowa nadzieja na dobrą przyszłość (w domniemaniu partii rządzącej, ta dobra przyszłość ma polegać na bardziej sprawiedliwym dostępie do dóbr społecznie cenionych). Jednak już dzisiaj słychać głosy ekspertów i przedsiębiorców, że ten pakiet ustaw w większej mierze ma wymiar marketingowy, niż jest próbą przywrócenia sprawiedliwości społecznej. Jeśli już do tego doprowadzi w jakimś stopniu, to na pewno dużym kosztem. Tym będzie jeszcze bardziej skomplikowany system podatkowy. I choć rządzący przekonują, że warto go ponieść, aby wszystkim żyło się lepiej, to nie wspominają, że to przedsiębiorcy będą musieli się zmierzyć z nowymi, dość niejasnymi przepisami podatkowymi. I to w czasie, kiedy jeszcze zmagają się z problemami wywołanymi pandemią.

Polski Ład to pakiet 10 ustaw, wprowadzających zmiany w przepisach dotyczących nie tylko podatków, ale także i budownictwa mieszkaniowego, zdrowia, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, emerytur, działalności gospodarczej, czy rolnictwa. I choć pakiet ten dotyczy wielu dziedzin życia społecznego, to chyba najważniejsze zmiany dotyczą podatków. To nie tylko wyższa kwota wolna od podatku (30 tys. zł), wyższy próg podatkowy (z 85 tys. zł do 120 tys. zł.), czy emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł. Polski Ład to także preferencje dla firm nastawionych na innowacje (ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem, ulga na prototyp, ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, czy ulga na robotyzację). Polski Ład to także zniesie limitu przychodowego i wprowadzenie estońskiego CIT-u.

Polski Ład - zmiany dla firm

Polski Ład wprowadza ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców. I choć nowe przepisy zaczęły obowiązywać już od 1 stycznia 2022 roku, to wciąż większość z nich jest niejasna dla przedsiębiorców. Celem webinaru jest rozwianie wszelkich wątpliwości w tym zakresie. "Polski Ład - zmiany dla firm w 2022 roku" to już kolejny, po webinarze zorganizowanym przez Comarch 16 grudnia, koncentrującym się na kadrach i płacach webinar dotyczący zmian w przepisach podatkowych związanych z pakietem Polski Ład.

Tym razem eksperci rozprawią się z najistotniejszymi zmianami w kolejnych obszarach mającego obowiązywać od 1 stycznia 2022 Polskiego Ładu takich jak, zmiany w VAT, opodatkowanie JDG nowe ulgi dla firm czy zmiany w leasingach. Prelegenci pokażą także, jak systemy Comarch ERP zostały przystosowane do obsługi nowych uregulowań.

Pierwszy webinar spotkał się z wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców, dlatego drugi z tej serii, aby umożliwić uczestnictwo jak największej grupie osób, odbędzie się 13 stycznia 2022 roku dwukrotnie: o godzinie 11.00 i o godz. 14.00. Wszystkich chętnych spragnionych wiedzy teoretycznej i praktycznej prosimy o zapisywanie się na wybraną godzinę.

Podczas dwóch sesji (pierwsza 11.00-12.30, druga: 14.00-15.30) omówione zostaną takie zagadnienia, jak:

Ulgi podatkowe dla biznesu

Zmiany w VAT

Zmiany w ryczałcie

Sesja Q&A

Prelegentami webinaru będą doświadczeni eksperci: - Paweł Krupa Product Manager - odpowiedzialny za systemy FK/HR w Comarch.

- Marcin Radwan TAX PARTNER, Taxpoint Sp. z o.o. - licencjonowany doradca podatkowy. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od lat prowadzi wykłady dotyczące prawa podatkowego oraz jego stosowania w firmach.

Więcej o Polskim Ładzie w firmie na stronie Comarch

Nie pozwól, aby Polski Ład Cię zaskoczył i zapisz się już dziś na bezpłatny webinar Polski Ład - zmiany dla firm w 2022.