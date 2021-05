Dzisiaj o godz. 10 odbędzie się konwencja programowa, na której prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki zaprezentują Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program Prawa i Sprawiedliwości na okres pocovidowy.

Polski Ład ma się składać z następujących obszarów:

Planu na zdrowie,

Uczciwej pracy - godnej płacy,

Dekady rozwoju,

Rodziny i domu w centrum życia,

Polski - naszej ziemi,

Przyjaznej szkoły i kultury na nowy wiek,

Dobrego klimatu dla firm,

Czystej energii - czystego powietrza,

CyberPoland 2025,

Złotej jesień życia.

Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel podkreślał w piątek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM , że "każdy pomysł w Polskim Ładzie ma poparcie wszystkich partii w Zjednoczonej Prawicy. Pracowaliśmy nad tym wspólnie, byliśmy otwarci na sugestie naszych koalicjantów, przyjmowaliśmy ich rozwiązania".

Zaznaczył także, że Polski Ład "nie dotyka tematu 500 plus". To oznacza, że podniesienia kwoty nie będzie. "Gdyby zależało wyłącznie od woli politycznej, a nie również od możliwości budżetowych - to bardzo chętnie zamienilibyśmy 500 plus na 1500 plus" - stwierdził Fogiel.

Co o Polskim Ładzie mówił wcześniej premier Morawiecki? "Jest to wielki program inwestycyjny, wielki program inwestycji w polskie zdrowie, w polską rodzinę, w demografię, w odbudowanie polskiej infrastruktury i potencjału gospodarczego tam, gdzie został on nadwątlony przez Covid-19, a rozbudowanie tam, gdzie cały czas ta infrastruktura potrzebuje rozbudowy" - oświadczył podczas niedawnego kongresu Impact'21.

Szef rządu zaznaczył, że "bardzo zasadniczym" czynnikiem w Polskim Ładzie będzie "inwestycja w człowieka" oraz czynnik społeczny, który określił jako "kluczowy".

Polski Ład: Czego możemy się spodziewać, nieoficjalne ustalenia RMF FM

Duża część programu Polski Ład ma dotyczyć szeroko pojętych finansów. Reporter RMF FM Krzysztof Berenda ustalił nieoficjalnie, że najlepiej zarabiający będą płacić wyższe podatki. Część przywilejów podatkowych stracą także samozatrudnieni. Zyskać mają natomiast osoby uboższe: najgorzej zarabiający będą płacić niższe podatki, ale też niższe składki - na przykład zdrowotne.

Zebrane w ten sposób dodatkowe pieniądze mają pójść na sfinansowanie rozwoju służby zdrowia.

PiS ma postawić także na większe ulgi i dodatki socjalne dla seniorów.

Pojawić mają się także - jak słyszymy - pewne ułatwienia prawne: na przykład w przepisach budowlanych, które mają odblokować inwestycje.

Ważne zmiany mają dotyczyć służby zdrowia. Będzie zniesienie limitów do lekarzy specjalistów. Zmiana ma być wprowadzana stopniowo. Najpierw zniesienie limitów dla dzieci i młodzieży, a potem dla osób dorosłych.

Uwolnienie limitów ma nastąpić do końca przyszłego roku. W teorii oznacza to, że łatwiej będzie można dostać się do lekarza specjalisty. Ma to skrócić kolejki i sprawić, że nie będziemy latami czekać na kluczowe często zabiegi.