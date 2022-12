Polska wstrzymuje zatwierdzenie podatku od wielkich korporacji. Problem w tym, że jest to pakiet obejmujący 4 decyzje, w tym dotyczącą 18 mld euro pomocy makrofinasowej dla Ukrainy.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

To prezydencja czeska utworzyła pakiet składający się z 4 decyzji, chcąc już kilka dni temu wymusić akceptację przez Węgry 18 mld euro pomocy dla Ukrainy. Pakiet ten obejmuje więc, oprócz wsparcia Ukraińców, decyzje takie jak: zatwierdzenie 15 proc. podatku od korporacji, przyjęcie węgierskiego KPO i zwieszenie 6,3 mld euro węgierskich funduszy w ramach mechanizmu praworządnościowego. Co ważne, decyzje te trzeba przyjąć jednomyślnie, wszystkie naraz.

Od wczorajszego wieczora Polska zaczęła niespodziewanie zgłaszać zastrzeżenia do podatku korporacyjnego. Jak twierdzą źródła w Unii Europejskiej kompromis powinien zostać zawarty w najbliższych godzinach.

W Brukseli aż huczy od domysłów. "Nie wiem, jak Polska chce to rozegrać" - powiedział RMF FM jeden z uczestników obrad.

Polski premier, wchodząc na obrady szczytu, tłumaczył, że w sprawie podatku od korporacji Polsce chodzi o to, żeby płacić podatki tam, gdzie się sprzedaje towary i usługi i odrzucił sugestie, że ma to związek z pomocą dla Ukrainy.

Nieoficjalnie niektórzy twierdzą, że Polska chce wymusić zaostrzenie sankcji wobec Rosji, gdyż to te same kraje (Holandia, Niemcy, Francja), które chcą ich rozwodnienia (chcą wykreślić z "czarnej listy" rosyjskich oligarchów zajmujących się handlem nawozami sztucznymi pod płaszczykiem walki z głodem w Afryce) naciskają na szybkie przyjęcie podatku.

Inni, że Polska wiąże swoją decyzję z pieniędzmi z KPO. W takiej sytuacji chodziłoby o to, że jeżeli udałoby się rozbić pakiet na 4 osobne decyzje (czyli przyjmować je oddzielnie), to Polska mogłaby blokować podatek jeszcze kilka miesięcy aż do wypłaty środków, co nie jest możliwe w przypadku, gdy blokada uniemożliwia przyjęcie całego pakietu, a więc także pieniędzy dla Ukrainy.

Przeczytaj więcej o unijnych funduszach dla Polski: Kiedy Polska dostanie pieniądze z KPO? Ustalenia RMF FM

Na razie nie ma jednak jednoznacznych wypowiedzi polskich władz w tej sprawie. I wszyscy gubią się w domysłach.

Pytany o stanowisko Polski premier Łotwy Arturs Krišjānis Kariņš, był wyraźnie zaskoczony i zmieszany. Powiedział, że każdy kraj ma swoje wewnętrzne uwarunkowania dotyczące unijnych funduszy, ale najważniejsza jest jedność Unii.

Jeden z unijnych dyplomatów przekazał RMF FM, że podczas łączenia wideo z Wołodymyrem Zełenskim w sprawie 18 mld euro, powiedziano mu, że " taka decyzja jest planowana". Chodzi o to, że nie została ona podjęta z powodu wstrzymywania się Polski do momentu łączenia z ukraińskim przywódcą.