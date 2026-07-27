Polska wesprze Hiszpanię w gaszeniu pożarów. Ogień spustoszył już duży obszar

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Polska wesprze Hiszpanię w walce z rozległymi pożarami lasów. Jak poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, do akcji zostaną skierowani polscy strażacy wraz ze sprzętem, a transport zapewnią wojskowe samoloty CASA.

MON: Polska wyśle strażaków i sprzęt do walki z pożarami w Hiszpanii (fot. HISZPAŃSKA JEDNOSTKA WOJSKOWA DS. NAGŁYCH (UME))

MON: Polska wyśle strażaków i sprzęt do walki z pożarami w Hiszpanii (fot. HISZPAŃSKA JEDNOSTKA WOJSKOWA DS. NAGŁYCH (UME)) / AFP/East News

Kosiniak-Kamysz przekazał wiadomość o polskiej pomocy za pośrednictwem serwisu X.

Obecnie wojsko oczekuje na szczegółowe zgłoszenie potrzeb ze strony Państwowej Straży Pożarnej.

Sytuacja pożarowa w Hiszpanii pozostaje bardzo poważna. W centralnej części kraju ewakuowano już ponad 90 tysięcy osób, a ogień strawił około 77 tysięcy hektarów terenów w okolicach Madrytu oraz w prowincjach Ávila i Toledo.

Ze względu na wysokie zagrożenie pożarowe hiszpańskie władze wstrzymały prace żniwne wymagające użycia maszyn rolniczych. Minister spraw wewnętrznych Fernando Grande-Marlaska podkreślił, że poniedziałek i wtorek są decydujące dla opanowania żywiołu dzięki nieco korzystniejszej pogodzie. Od środy prognozowany jest jednak powrót upałów przekraczających 40 st. C, co może ponownie utrudnić działania gaśnicze.

Półwysep Iberyjski w ogniu

Pożary występują również w innych częściach Półwyspu Iberyjskiego. Trudna sytuacja panuje m.in. w prowincji Castellón, gdzie zagrożonych jest około 80 tysięcy mieszkańców 19 miejscowości, a ogień strawił już ponad 7 tysięcy hektarów i nadal nie został opanowany. Kolejne ognisko pożaru wybuchło także w prowincji Huelva w Andaluzji.

Hiszpania otrzymuje wsparcie także od innych państw europejskich. Komisja Europejska poinformowała o wysłaniu sześciu samolotów z Grecji, Włoch i Turcji oraz trzech portugalskich zespołów strażaków liczących 134 osoby i dysponujących 41 pojazdami.

Dane Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) pokazują, że od początku roku w Hiszpanii i Francji spłonęło około 300 tysięcy hektarów terenów. Zarówno we Francji, jak i w Hiszpanii liczba pożarów oraz powierzchnia objęta ogniem należą do najwyższych od lat, znacząco przewyższając wyniki z analogicznego okresu ubiegłego roku.