Polska uruchamia program współpracy naukowej z czterema państwami

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Polska chce rozwijać współpracę naukową z Wietnamem, Uzbekistanem, Koreą Południową i Turcją. Jak powiedział minister nauki Marcin Kulasek, służyć ma temu program „Strategiczna Czwórka NAWA”. Jego celem jest m.in. wsparcie polskich uczelni w przyciąganiu studentów oraz badaczy z zagranicy.

To jest program, na który przeznaczyliśmy pilotażowo określoną kwotę: 12 milionów złotych na start – powiedział PAP minister nauki Marcin Kulasek.

Szef resortu wyjaśnił, że wybór partnerów nie był przypadkowy. Turcja i Korea Południowa należą do grupy G20 i są kojarzone z wysokim poziomem innowacyjności. Polska ma z kolei długoletnie związki akademickie z Wietnamem. Po wojnie wielu młodych Wietnamczyków studiowało w Polsce, a po powrocie do kraju promowali oni Polskę – przypomniał minister.

W przypadku Uzbekistanu znaczenie ma m.in. struktura demograficzna. To kraj z bardzo młodym społeczeństwem, którego średnia wieku jest wyraźnie niższa niż w Polsce.

Rozmawialiśmy ze wszystkimi przedstawicielami resortów tych krajów o możliwościach, które program niesie. Głównie kładziemy nacisk na wymianę naukową, akademicką, wspólne projekty badawcze. Myślę, że to jest początek czegoś dobrego – powiedział minister.

Polsko-wietnamska stacja badawcza

Jednym z elementów pogłębiania relacji z Wietnamem ma być utworzenie Polsko-Wietnamskiej Stacji Naukowo-Badawczej PAN. Po polskiej stronie jej partnerami będą Uniwersytet Warszawski oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Na uruchomienie i budowę placówki ma trafić 1,6 mln zł. Jej późniejsze utrzymanie ma kosztować około 1 mln zł rocznie.

Kulasek przypomniał też o porozumieniu podpisanym podczas październikowej wizyty polskiej delegacji, której przewodził premier Donald Tusk, w Wietnamie. Umowa zwiększyła limit wymiany stypendialnej z 20 do 50 osób. Koszty przyjazdu wietnamskich studentów do Polski ma pokrywać rząd w Hanoi.

Nowym rozwiązaniem jest przeznaczenie 10 miejsc rocznie na studia prowadzone w języku obcym. O wyborze konkretnych uczelni w Polsce zdecydują zapotrzebowanie oraz możliwości szkół wyższych w zakresie prowadzenia zajęć po angielsku.

Uczelnie wobec niżu demograficznego

Minister wskazał, że umiędzynarodowienie uczelni będzie szczególnie istotne w związku z prognozowanym niżem demograficznym. Choć obecne roczniki maturzystów są jeszcze liczne, w następnych latach liczba kandydatów na studia ma spadać.

Zdaniem Kulaska zagraniczni studenci wybierają Polskę ze względu na poziom nauki i badań, a także niższe koszty życia niż w wielu państwach Europy Zachodniej.

Pytany o ewentualne ułatwienia wizowe dla studentów i naukowców z czterech wskazanych krajów, minister podkreślił: Strategiczna Czwórka nie jest wyłączona z ogólnych zasad dotyczących ruchu wizowego, również jeżeli chodzi o studentów i naukowców.